Al-Jazira se clasifica a la segunda ronda del Mundial de Clubes luego de arrollar a AS Pirae.

Arrollador: Al-Jazira debutó en el Mundial de Clubes con una aplastante goleada contra AS Pirae

Este jueves 3 de enero ha iniciado oficialmente el Mundial de Clubes. La competencia que enfrenta a los campeones continentales tuvo su partido de primera ronda. Al-Jazira y AS Pirae se enfrentaron en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi, en lo que acabó con una abultada goleada de los locales. Los árabes fueron superiores en todo.

El partido de este jueves se disputó entre los únicos equipos del Mundial de Clubes que no son campeones continentales. Por un lado, la celebración del torneo en Emiraros Árabes le dio el cupo a Al-Jazira, mientras que AS Pirae fue elegido por FIFA para reemplazar a Auckland City, campeones de la OFC que no pudieron viajar por las restricciones de la pandemia. El plantel de Tahití estaba conformado en gran parte por jugadores de fútbol playa.

Abultada goleada

Bastaron solo 4 minutos para que el equipo local se pusiera en ventaja en el primer encuentro de este Mundial de Clubes. Mohammed Jamal hizo un gran desborde por la banda izquierda y, desde la línea de fonso, dio el pase al medio para que Zaid Al-Ameri definiera frente al arco.

El segundo gol de Al-Jazira cayó al minuto 25'. Abdoulay Diaby aprovechó la desatención de los tahitianos para irse solo hacia el arco, pero el guardameta logró bloquear el disparo, pero el rebote fue aprovechado por Ahmed Al Hashmi para ampliar la ventaja. Solo 15 minutos más tarde, Miloš Kosanović puso el tercero con un tiro libre.

Tan pronto inició el segundo tiempo, llegó el descuento de AS Pirae. El equipo de Tahití puso el primero en su marcador con colaboración del defensor rival, Mohammed Rabii. El lateral intentó despejar un centro a ras de césped y acabó encajando el gol en propia puerta. No obstante, los árabes estiraron nuevamente las distancias al 63' con un golazo de Abdoulay Diaby.

Al-Jazira a segunda ronda

Luego del cuarto gol, Al-Jazira bajó la intensidad y gestionó sin ningún inconveniente el resultado. Ahora los árabes enfrentarán en la segunda ronda del Mundial de Clubes a Al-Hilal, campeones de la Champions Asiática. AS Pirae se lleva una gran experiencia de Abu Dabi tras haber participado con un plantel amateur.