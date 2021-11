El año está comenzando a llegar a su fin y, mientras se acerca el receso de mitad de temporada, también empiezan a aflorar las premiaciones para los mejores del 2021. El Balón de Oro y The Best son los dos galardones más reconocidos en el fútbol, pero no son los únicos.

Los Globe Soccer Awards se entregan desde 2010 y son organizados por la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores (EFAA). Los trofeos serán entregados el 27 de diciembre en el Domo Al Wasl, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

El formato de votación incluye a los fanáticos alrededor del mundo, que tendrá la oportunidad de acortar la lista a cinco finalistas con sus elecciones hasta el 8 de diciembre. Un jurado formado por figuras del fútbol como Luis Figo, Iker Casillas, Francesco Totti, Fabio Capello y Emilio Butragueño, entre otros, se sumarán para decretar a los ganadores.

En la categoría de mejor futbolista masculino hay 22 nominados, entre los que están principalmente Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mohamed Salah, Karim Benzema, Harry Kane y Kevin De Bruyne.

El último ganador del premio, en 2020, fue Lewandowski, mientras que CR7 tiene seis de las estatuillas que se entregaron hasta el momento. La Pulga se alzó con la edición 2015 y Radamel Falcao, 2012, y Franck Ribéry, 2013, se quedaron con las dos restantes.

Thomas Tuchel, Diego Simeone, Lionel Scaloni, Antonio Conte, Roberto Mancini, Hansi Flick, Josep Guardiola y Gareth Southgate son algunos de los nominados a mejor entrenador del año. Dentro de las categorías individuales, también se eligirá al mejor defensor y arquero, mientras que habrá premio también para la mejor futbolista.

También habrá lugar para que los mejores equipos del año sean reconocidos con este galardón. Las categorías de mejores clubes, tanto en la rama femenina, como en la femenina, y la mejor selección de varones, están disponibles para ser votadas también en el sitio web de los premios.

TODOS LOS NOMINADOS A MEJOR JUGADOR: