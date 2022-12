Las leyendas del fútbol actual se acuerdan de Pelé, el primero de todos en cambiar la historia de este deporte, el primero en superar los mil goles, y al que casi todos los grandes del fútbol han admirado y respetado, es el caso de Cristiano Ronaldo, que hizo un posteo con un mensaje emotivo para el legado de Pelé.

Cristiano recordó los momentos que compatieron y le confesó que fue una inspiración para él y para millones de amantes del fútbol, es que Pelé es una de esas leyendas que trasciende fronteras y Cristiano lo ha dejado en claro en su mensaje de despedida.

Cristiano Ronaldo y Pelé tuvieron una relación distante pero afectuosa, el mensaje de CR7 lo confirma, y el último mensaje de Pelé para Ronaldo también, cuando Cristiano se quedó con el premio The Best en 2021, Pelé en un video le dijo a Cristiano que se deben un gran abrazo: "Y en todo este tiempo que nos hemos cruzado por el mundo no tuve la oportunidad de abrazarte personalmente porque no paramos, pero aquí va, de todo corazón, mis felicitaciones y espero que algún día de estos podamos vernos y pueda abrazarte personalmente", le dijo a momento de felicitarlo.

El mensaje de Cristiano para Pelé

Crsitiano ahora tuvo que ser el emisor del mensaje al enterarse de la noticia, y el cariño por O Rei fue recíproco:

"Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero "adiós" al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé".