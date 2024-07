Ni Kylian Mbappé, la selección que ha dicho presente en las últimas finales de la Copa del Mundo o un proceso de ocho años. Ninguno pudo con un Lamine Yamal que lideró a España a una victoria que deja a Francia fuera de la Eurocopa. La Roja espera por el ganador de Inglaterra vs. Países Bajos mientras la joya del Barcelona sigue reventando marcas. Pelé tiene heredero 60 años después.

Hay dos vertientes aquí. En primer lugar y gracias a ese zurdazo que Mike Maignan no pudo detener, podemos decir finalmente que Lamine Yamal ya es el jugador más joven en marcar en una Eurocopa. El colombo-suizo Johan Vonlanthen era hasta aquí el dueño de una marca que desde el 2004 se encontraba imbatida. El zurdo de apenas 16 años supera en unos pocos meses un registro que ya le tiene como rey. Hablando de figuras, también uno de los grandes récords de Pelé tiene nuevo dueño.

17 años y 244 días tenia la estrella de Brasil cuando disputó las semifinales de la Copa del Mundo de 1958 por Suecia. Una marca que gracias a los 16 años y 362 días de Yamal tiene nuevo rey. Lamine será este domingo el jugador más precoz en jugar la definición de un gran torneo. Cumplirá 17 veranos el sábado y en su segundo día con dicha edad encima, jugará en Berlín para ser campeón continental.

¿A quién le quita dicha marca Lamine Yamal? Se lo quitará a Renato Sánchez si hablamos de Eurocopa (el portugués tenia 18 años y 328 días en 2016) y a O Rei Pelé por los datos comentados de 1958. Ha nacido una estrella para una selección española que luchará en Berlín por quedarse con el lugar de máximo ganador en la historia del certamen. Empatan a tres con Alemania ahora mismo y justamente en la capital germana puede inclinarse la balanza. Yamal y 10 más, la receta para conseguirlo.

El golpeo de Lamine Yamal que le convierte en historia del fútbol: IMAGO

“Hemos pasado a la final y ahora a llevarnos el título…No he pensado, sólo he puesto el balón. Ahora quiero disfrutar con el equipo…Intento disfrutar y no pensar…Solo pensamos en ganar, ganar y ganar…Espero como regalo ganar el próximo domingo en la final de la Eurocopa”, reflexiones del joven una zona mixta del Allianz Arena donde todas las preguntas iban alrededor de su rendimiento en el césped del estadio del Bayern Múnich. El domingo y ante el vencedor de Inglaterra vs. Países Bajos habrá nuevo campeón en el viejo continente.

¿Deschamps se va de Francia?

El entrenador de Le Bleus fue consultado por ello en rueda de prensa. Tiene contrato con un combinado que ha dirigido desde el 2012. Zinedine Zidane empieza a aparecer en rueda de prensa y Deschamps deja en claro que ya habrá tiempo de hablar: “Pregunta al presidente, acabo de perder una semifinal. No voy a responder, pero saben muy bien lo que piensa el presidente”.

España revienta la historia de la Eurocopa

Ha cambiado el formato del torneo sí, pero el número estremece. La Roja ya es en la primera selección que gana seis partidos en una misma edición de la Eurocopa. Recordemos que el torneo desde el 2016 pasó de 16 a 24 equipos, pero hasta la fecha nadie había vencido en todas sus batallas antes de la final. El domingo y en Berlín, hay historia por hacer.