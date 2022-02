Uno de los mejores futbolistas de la historia nació en Brasil, es una de las leyendas de Santos, sí, Edson Arantes Do Nascimento.

Pelé es un nombre que todo el mundo conoce, que todo futbolero sabe quién es. Es una de las personalidades más grandes del balompié, incluso, de la humanidad. Su talento, tremendo para la época, fue el que lo llevó a tocar la gloria internacional.

Además de todo lo que significa para el fútbol, uno de sus datos más importantes es que debuto en una Copa Mundial de la FIFA con apenas 17 años y fue el máximo goleador de su selección en el campeonato disputado en 1958, precisamente en Suecia. Marcó un total de 6 goles, pero eso sí, por debajo de los 13 que marcó el francés Just Fontaine.

Se galanteó por muchas canchas del mundo, demostrando su impresionante calidad, pero eso sí, lo único que le hizo falta fue jugar en un club de Europa. Su amor de toda la vida fue Santos, institución de la que es el máximo referente, y también tuvo años jugando en Estados Unidos, en New York Cosmos.

Disputó un total de cuatro Mundiales, desde 1958, en Suecia y hasta México 1970, hizo presencia constante en el campeonato. Justamente, en tierras mexicanas brilló con luz propia, porque ahí ya llegaba como uno de los grandes y experimentados del torneo con 29 años. De hecho, hizo una de las mejores jugadas del todos los tiempos en una competición de ese estilo y, además a la postre se quedó con el título. Crack.

¿Cuántos Mundiales ganó Pelé?