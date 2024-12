Ricardo Gareca se realizó prueba de ADN para saber si tiene una hija de 40 años

Un guion que parece de novela, aunque Ricardo Gareca no quiere que se arme una. Eso fue lo que dijo el técnico de la Selección de Chile luego de realizarse una prueba de ADN para conocer si es el padre de una mujer que hoy tiene 40 años. Naciendo la historia hace más de 4 décadas, tal parece que el final está cerca y la verdad pronto saldrá a la luz.

Resulta que Ricardo Gareca se presentó a un centro médico de la ciudad de Buenos Aires para realizarse la prueba de ADN por pedido de la Justicia de Argentina. En declaraciones para el medio ‘América TV’, el ‘Tigre’ fue claro que quiere zanjar el tema sobre su presunta hija: “Yo me hice presente, ella no. Es lo único que puedo decir, nada más”.

Siguiendo con su comentario, Ricardo Gareca también habló sobre Mary Noel Sande Delgado, la presunta hija de 40 años que hoy pide una prueba de ADN para saber si él es su padre: “Imagínese, esto aparentemente ocurrió hace 40 años. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada”.

¿Quién es Mary Sande, la presunta hija de Ricardo Gareca?

Mary Sande es una mujer que busca justicia pues reveló que es la hija no reconocida de Ricardo Gareca. Durante una entrevista, la mujer expresó que el ‘Tigre’ y su madre se conocieron cuando él jugaba en Boca Juniors y producto de su romance ella nació, pero el técnico no quería hacerse cargo pues ya tenía otra familia.

Mary Sande reveló cómo se enteró que Ricardo Gareca era su presunto padre: “En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: ‘él es tu padre’. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: ‘vos no sos hija de papá. él solo te dio su apellido”.

Gareca jugando en Boca. (Foto: Boca Juniors)

Luego, narrando los hechos que le pasaron, Mary Sande contó cómo es que su mamá y Ricardo Gareca se conocieron hace 40 años: “Lo que me dijo mi hermana fue que ellos se conocieron en el año 1982 cuando mi madre trabajaba en una rotisería en Buenos Aires, en la zona de Palermo. Me siguió contando lo que ella sabía, pero yo no aguanté y fui directamente hablar con mi madre y le pedí, por favor, que me diga la verdad”.

La mujer expresó que su mamá reconoció que era ella era hija de Ricardo Gareca y que incluso tenían el mismo pozo en el mentón. Tras ello, la chica le pidió a su padre hacerse una prueba de ADN y resultó que no era su progenitor, con lo que la versión de su madre tomaba más fuerza. No aguantando más, y buscando respuestas, se acercó a Ricardo Gareca para hacerle la gran pregunta.

Un guion de novela entre Mary Sande y Ricardo Gareca

Buscando a Ricardo Gareca y pidiéndole una foto, Mary Sande no se atrevió a hacer la pregunta la primera vez que lo vio, pero días después, en una segunda oportunidad, sí reunió el coraje para buscar resolver la duda que le atormentaba: “Entonces, cuando lo veo salir y dije: ‘es mi oportunidad. Quizás no lo vuelvo haber nunca más no puedo callarme’, y me acerqué y le dije nuevamente: ‘¿me puedo sacar una foto con vos””.

“Y en ese momento le dije: ‘mira, sé que te va a parecer una locura todo esto, para mi es un momento horrible, me da mucha vergüenza, pero quiero decirte que mi madre me dijo que vos sos mi padre’”, recordó en su relato. Luego, dando más detalles, apuntó a lo que Ricardo Gareca le respondió: “En ese momento Gareca quedó sorprendido. Imagínate, los dos quedamos mudos por unos segundos -recordó la joven mujer-. Él me dijo: ‘¿cuántos años tenés?’. En ese entonces creo que tenía 25”.

Ahora parece que la duda tendrá respuesta 40 años después y, aunque Ricardo Gareca no quiere hacer una novela, el guion se presenta como digno para una película dramática: “Tocaste el tema, pero no lo voy a hablar más con nadie. No quiero hacer una novela de esto. Yo me dedico al fútbol, no hablo de mi vida privada”, cerró el ‘Tigre’ en su diálogo con ‘América TV’ tras hacerse la prueba de ADN para saber si es el padre de una mujer de 40 años.

