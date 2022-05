Mbappé había dicho que "en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa" y Fabinho no esquivó la polémica al responderle.

Este martes, Kylian Mbappé arrojó declaraciones sobre las Eliminatorias de Conmebol que retumbaron por toda Sudamérica. El francés opinó sobre las clasificatorias en la región y deslizó que Argentina y Brasil no tienen tanta exigencia para llegar al Mundial como los equipos europeos.

"La ventaja que tenemos aquí (en Europa) es que jugamos partidos de mucho nivel. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y por eso cuando miras los últimos campeones, siempre han sido europeos", había dicho el francés a TNT Sports Brasil.

Ante ESPN, Fabinho, que se está preparando para la final de la Champions League, se animó a responderle con un tajante argumento: "Es diferente. No es fácil. Para jugar tenemos que viajar 11 o 12 horas en Sudamérica, tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. También jugar en lugares como Uruguay, que es muy difícil también o Chile".

Posteriormente, el mediocampista de la Selección Brasileña habló de las chances de la Canarinha y de la Albiceleste en el viejo continente: "A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica ahora no sea tan grande como aquí en Europa, pero eso no hace que sea fácil jugar allí. Los equipos siempre pelean hasta el final, es duro jugar ahí. Creo que si Argentina y Brasil jugasen aquí en Europa también se clasificarían".

Francia, el campeón defensor, se clasificó con facilidad a Qatar 2022 en las Eliminatorias de la UEFA y hay posibilidades de que Mbappé y compañía se crucen nuevamente ante Argentina en los octavos de final, tal como en Rusia 2018. Tanto los de Lionel Scaloni, como los de Tite abrocharon su pasaje de forma temprana en Conmebol, con gran diferencia sobre el resto de sus rivales.