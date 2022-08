Avanzan las primeras jornadas en los principales campeonatos de Europa y empiezan a cumplirse los temores de los seleccionadores. A solo semanas del inicio del Mundial de Qatar 2022, se siguen sumando jugadores a la lista de lesiones de gravedad. Ahora se ha confirmado una factura en una de las piezas clave de la Selección de Países Bajos.

Con la Copa del Mundo a finales del mes de noviembre, la gran preocupación de los futbolistas y entrenadores en este arranque de temporada son las lesiones. Con un calendario tan comprimido, una lesión no solo priva a los futbolistas de varias jornadas sino que también pueden dejarlos sin Mundial.

Este domingo 21 de agosto, AS Roma ha confirmado que Georginio Wijnaldum, pilar esencial de la Selección de Países Bajos, sufrió una fractura en su pierna derecha. Esta es, sin lugar a dudas, una noticia que no quería recibir el seleccionador neerlandés, Louis Van Gaal.

"Luego de un trauma reportado durante la sesión de entrenamiento de hoy, Wijnaldum se sometió a pruebas clínicas por la noche que revelaron la fractura de la tibia derecha. El jugador será sometido a más controles en los próximos días" dice el comunicado de AS Roma.

¿Se pierde el Mundial?

De momento, el equipo italiano no ha dado mayores detalles sobre el posible tiempo de baja de Georginio Wijnaldum. Por ende, este aún no se puede dar por descartado del Mundial de Qatar 2022. No obstante, a solo 3 meses de la cita mundialista, queda claro que su presencia está en riesgo.