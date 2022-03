España, Tailandia, Indonesia, Austria, Emiratos Árabes, Chipre, Rumania, Finlandia, Hong Kong, Qatar, Arabia Saudita, Canadá y Gibraltar, son los países en los cuales ha jugado José Pedrosa Galán, un español que ha pasado de todo para cumplir e ir labrando su carrera en el fútbol.

Inició su carrera en Atlético de Madrid, y eso que tuvo oferta de más clubes en España; sin embargo se decantó por el club Colchonero ya que allí podía culminar sus estudios de psicología, algo que todavía lo motiva por el tema de ser psicólogo deportivo. Lo cierto es que lo apasiona el deporte en general.

Pero, su camino tras su paso por España, tuvo un cambio, y bien particular, ya que luego de jugar en instituciones como los rojiblancos de Madrid, e incluso, Almería, en su primer equipo, fue a parar en el fútbol de Tailandia, precisamente en el Chainat FC.

“Fue una decisión arriesgada y hasta equivocada. Era muy joven para ir a una Liga tan exótica. Me sorprendió el nivel, económicamente también era atractivo. Me arrepiento porque tenía más fútbol para estar en una Liga más competitiva. Eso en su momento no se vio con buenos ojos. Me costó mucho para que se me viera en serio para mi vuelta a Europa”, añadió sobre su paso por el balompié tailandés.

Hay algo que llena de inquietud y es por qué ha cambiado tanto de equipos, el futbolista de 36 años dijo: “cada etapa ha sido distinta, algunas veces por impagos, como fue en Indonesia, Chipre y Rumanía. Otras porque no me querían, como en Qatar, que cambiaron tres veces de entrenador y algunas por mi ideal de progresar y crecer; no me gusta la comodidad, y al tener contratos tan cortos, me obligan a no relajarme, me lleno de incertidumbre al saber qué voy a hacer cada seis meses. Siempre he vivido con el agua al cuello”.

Además de esos episodios de no pagos, Galán rememoró un momento complicado en esta larga carrera y fue cuando en medio de la burbuja sanitaria por el coronavirus, su hija mayor fue operada, tuvo que salir de allí para estar atento al tema de salud. Luego volvió y le anotó un gol a Atlético Otawa, filial del Atlético de Madrid, club en el que firmó su primer contrato, como una señal del destino; al marcar el festejo estuvo enmarcado en el llanto y él dice: “ese tanto se lo dediqué a ella, y siempre digo que el gol lo metió ella, Celia. Y sabía que si no jugaba esa Liga (Canadá), tal vez mi camino en el fútbol terminaría”.

Nunca imaginó en que su carrera iba a ser la de moverse de equipo en equipo: “jamás lo pensé. Cuesta creerlo, pero la carrera me ha obligado a ello. De Canadá me fui obligado, me quería quedar, pero allí no permitieron el jugar con mayores de 30 años. Entiendo el tema de la estabilidad, pero yo siempre he buscado progresar, me gusta explorar nuevas culturas; me encanta viajar y la fotografía. Esto de moverse es como una droga, a medida que los vas probando y vas conociendo, eso engancha. Tengo una naturaleza inquieta”.

Fue claro en decir que no quiere igualar el récord de Sebastián ‘Loco’ Abreu (32), como el futbolista con más equipos en la historia: “No, la verdad que no es una cosa que me quite el sueño. Pero sí jugar hasta que el cuerpo me lo permita. Mi mujer me bromea con que le llevo hablando del retiro, cada año, desde los 30 años, pero nada. Incluso he tenido ofertas para ya dirigir y tener estabilidad. Soy feliz jugando en el día a día e intentando mejorar”.

Considera a su familia, precisamente a su mujer, lo más importante de su vida, ya que de ella señala: “ha tenido mucha paciencia y gran parte de mi carrera ha sido mérito suyo, porque ha entendido que es lo que me apasiona. Por ejemplo, en Canadá nos metieron en burbuja por pandemia, estuvo con mi hija (mayor) sola mientras estuve concentrado. Solo puedo decir que ella es la verdadera heroína de esta historia. Ha aguantado mucho en esta vida de nómadas. Ella tiene dos licenciaturas y ha sacrificado mucho por vivir mi sueño”.

No tiene agente, él mismo lleva sus contratos y habitualmente tiene que ir pensando en qué será cada semestre, por lo corto de sus vínculos contractuales, “mi carrera no es la de una super estrella que gana millones, sino que es más por vocación y pasión, que por el aspecto económico”.

Sueña con jugar en Sudamérica, “mucho, este año tuve opciones de ir, cuando estuve en L'Hospitalet (España), tuve la opción de ir a un club de Primera División de Bolivia. Pero siempre al final aparece algo por lo que no he podido firmar. Sigo mucho las Ligas. No me gustaría irme del fútbol sin jugar en Sudamérica”.

Finalmente nos dejó en claro que está a gusto en el futbol de Gilbraltar (FC Brunos Magpies): “No he podido caer en mejor lugar. He marcado y he sido protagonista, me han elegido en equipos de la semana, estoy cerca de la familia, es algo que me encanta porque me desvivo por el tema personal en el fútbol, eso es vital”.

