Mundial Sub 20: ¿están obligados los clubes a ceder a los jugadores?

Entre el próximo 20 de mayo y 11 de junio se disputará la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 2023; la cual tiene como gran duda saber en dónde se disputará debido a la negativa por parte de Indonesia. Todos los caminos parecen indicar que Argentina será la escogida para el desarrollo del torneo.

Y precisamente ese es un caso bien particular, debido a que la selección albiceleste de la categoría no se clasificó a la competición, debido a su discreta presentación en el sudamericano de principios de 2023. Ahora la suerte parece que le sonreiría y asistirían como anfitrión.

Pero en esa situación con el combinado argentino, es interesante porque para el torneo eliminatorio no contaron con el pleno de sus futbolistas, en los que por ejemplo se destaca el caso de Alejandro Garnacho, talentoso futbolista de Manchester United que podría ser presencia (si los avalan como sede) con su equipo patrio. Este, entre otros.

Finalmente, la duda pasa por si los clubes donde juegan los futbolistas de esa categoría están en la obligación de prestar a los deportistas para la disputa de la Copa Mundial; muchos del ex de los seleccionados se hacen ilusiones con tener el pleno de su nómina para la contienda.

Sin embargo, la respuesta es NO; los clubes no están obligados a ceder jugadores para el Mundial Sub 20, situación totalmente opuesta a la del Mundial de mayores, que al ser el torneo más representativo del fútbol en todo el globo, ahí sí la potestad la tiene FIFA sobre los equipos.

Y es que en el caso sudamericano hay varios seleccionados con situaciones similares, como por ejemplo la selección de Brasil, qué podría contar con Endrick, pero falta saber si lo prestan o no y Colombia con el caso de Jhon Jader Durán y Yasser Asprilla, futbolistas en los que hay sembradas altas expectativas en el país Cafetero.