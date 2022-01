La Federación de Fútbol de Tonga decidió no seguir en competencia y ha comunicado a la FIFA su decisión de no continuar el camino a Qatar 2022, por lo que no disputará las Eliminatorias de la OFC. La razón es la dura crisis humanitaria que se vive en el país insular tras días devastadores por la erupción del volcán submarino Hunga Tonga.

Los especialistas hablan de que la erupción del volcán submarino cerca de Tonga el pasado 15 de enero fue cientos de veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima. La explosión volcánica generó un tsunami devastador para las islas cercanas.

La ONU estima que unos 12.000 hogares y alrededor de 84.000 personas se han visto afectadas por el desastre. El número de víctimas mortales sigue siendo tres, tal y como se informó a principio de esta semana. Pero la caída de las cenizas en los cultivos, los efectos de su mezcla con el agua salada, la falta de agua potable y la aparición de enfermedades infecciosas han desatado la crisis humanitaria.

Tonga no es una nación futbolística tradicional ni mucho menos, y pensando en todo lo que viene sufriendo gran porcentaje de su población, han tomado la decisión de retirarse de las Eliminatorias de Oceanía rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 como consecuencia lógica a todo esto.

La FIFA se encargó de hacer pública la noticia, en el comunicado dicta: "La Federación de Fútbol de Tonga ha comunicado a la FIFA su decisión de retirarse de la fase preliminar de la OFC para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, debido a la reciente catástrofe natural que ha asolado la región".

Tonga debía enfrentarse a las Islas Cook a partido único para ver quién se ganaba el derecho a estar en el grupo A de la fase preliminar. La retirada de Tonga supone la cancelación del partido programado para el 13 de marzo y la clasificación directa de las Islas Cook para sumarse a las Islas Salomón, Tahití y Vanuatu en el grupo A de las eliminatorias de Oceanía.

Cabe recordar que Samoa y Samoa Americana ya habían renunciado a disputar la clasificatorias de Oceanía previo al sorteo de los grupos que se realizó a fines de noviembre de 2021.