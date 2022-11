A partir del domingo 20 de noviembre, para la pelota en la Copa Mundial de 2022, que se disputará en Qatar y hasta el próximo 18 de diciembre, sin embargo, las selecciones de apoco alistan lo mejor de sus nóminas para llegar con ritmo de competencia de cara al torneo.

A lo largo de los próximos días y a la espera de la finalización de las ligas y copas locales, varios seleccionados nacionales sus trabajos para disputar encuentros de orden preparatorio, entre a rivales que se asemejen a los que se encontrarán en la cita orbital.

Claro está que también hay selecciones nacionales que no participarán en Qatar 2022, pero que comienzan sus procesos para iniciar de buena manera como lo será el año que viene en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Eso sí, hay que reconocer que se vienen buenos compromisos, incluso hasta equipos no clasificados al Mundial. Por ejemplo, uno de los partidos para no perderse será el que sostendrán Portugal frente a Nigeria; los lusos que quieren ser protagonistas en la competición enfrentan a un aguerrido cuadro verde africano que no estará en Qatar.

De los seleccionados que no Irán presente en la cita del Golfo Pérsico; a mí también cuenta el partido en el que se enfrentarán, en Fort Lauderdale, Colombia y Paraguay. Ambos seleccionados que inician nuevos procesos de la mano de entrenadores argentinos, por un lado, Jorge Lorenzo y por el otro Guillermo Barros Schelotto, respectivamente, pero este segundo con algo más de trabajo.

Partidos amistosos de selecciones de aquí a Qatar 2022

Miércoles 9 de noviembre

Camerún vs Jamaica

Qatar vs Albania

México vs Irak

Costa Rica vs Nigeria

Jueves 10 de noviembre

Arabia Saudita vs Panamá

Irán vs Nicaragua

Viernes 11 de noviembre

Corea del Sur vs Islandia

Bahréin vs Canadá

Sábado 12 de noviembre

Irak vs Ecuador

Lunes 14 de noviembre

Senegal vs Kazajistán

Miércoles 16 de noviembre

Croacia vs Arabia Saudí

Albania vs Italia

Costa de Marfil vs Burundi

República Checa vs Islas Feroe

Omán vs Alemania

Polonia vs Chile

Emiratos Árabes vs Argentina

México vs Suecia

Perú vs Paraguay

Jueves 17 de noviembre

Ghana vs Suiza

Canadá vs Japón

Irak vs Costa Rica

Jordania vs España

Marruecos vs Georgia

Portugal vs Nigeria

Viernes 18 de noviembre

Camerún vs Panamá

Bélgica vs Egipto

Bahréin vs Serbia

Sábado 19 de noviembre

Colombia vs Paraguay

Suecia vs Argelia

Bolivia vs Perú

Guatemala vs Nicaragua

Domingo 20 de noviembre

Eslovaquia vs Chile

Austria vs Italia

Noruega vs Finlandia

Hungría vs Grecia

Lunes 21 noviembre