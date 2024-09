Gustavo Alfaro volvió a las Eliminatorias Sudamericanas tras su paso por la Selección de Costa Rica. El DT vuelve a un torneo donde ya tuvo grandes alegrías con Ecuador, incluso clasificándolo al mundial de Qatar 2022. Ahora el entrenador reveló un secreto para clasificar a esa selección.

En medio de todas las críticas y cuestionamientos por su salida, Gustavo Alfaro se sigue acordando de Ecuador y de todo su trayecto para llegar al mundial de Qatar 2022. El entrenador reveló ahora en rueda de prensa el secreto para clasificar a ‘La Tri’, y el mismo fue mantener el arco en 0.

El no recibir goles terminó siendo clave para que Ecuador se meta a un nuevo mundial tal y como lo revela su ex entrenador: “Yo le dije a los jugadores: ‘muchachos el arco en 0 nos lleva a la copa del mundo‘. Cuando yo dije el arco en 0 nos lleva a la copa del mundo, en Ecuador me querían matar, DT defensivo”, afirmó Alfaro.

Asimismo, Alfaro confesó que esta charla fue previo al reinicio de las Eliminatorias, donde a ‘La Tri’, aún le faltaban 10 partidos para clasificar a Qatar. En aquel fixture, Ecuador terminó saliendo con 6 arcos en 0 y recibiendo goles en apenas 4 ocasiones más.

Alfaro también dirigió en el mundial de Qatar a Ecuador. (Foto: GettyImages)

La relación entre Gustavo Alfaro y Ecuador no terminó del todo bien, por cómo se dio su salida y por la posterior demanda del entrenador. Ahora el DT pondrá aprueba al público y su legado en la doble fecha de octubre, donde tendrá que visitar a la Selección de Ecuador.

Los números de Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro dirigió un total de 35 partidos, ganando 12, empatando 14 y perdiendo 9. La derrota más dolorosa para el entrenador y para su ciclo llegó en el último partido ante Senegal, donde Ecuador perdió 1 a 2 contra Senegal.

¿Cuándo jugará Paraguay vs Ecuador en Eliminatorias?

Gustavo Alfaro regresará al país, que le dio una de las grandes alegrías de su carrera, y Ecuador recibirá también al entrenador que le terminó de devolver la esperanza el próximo mes de octubre. El partido estaría planificado para jugarse el 10 de dicho mes en Quito.