El mundo del fútbol espera por la llegada de un Qatar 2022 que vuelve a situarse en el ojo del huracán. Tras algunos meses de tranquilidad y donde las noticias no pasaron por los escándalos que llevaron a FIFA a elegirle como sede del Mundial, nuevos informes apuntan que la organización del torneo pagó a ex espías de la CIA apara silenciar a los críticos del torneo.

Associated Prees es quien denuncia como luego de que estallase el escándalo de corrupción y compra de votos conocido como FIFA Gate, desde el seno del evento en Oriente Medio pusieron un marcha una campaña para no solo silenciar a los críticos del torneo y su elección como sede, sino modificar tendencias en redes sociales que cuestionaran a Qatar como la casa de la próxima Copa del Mundo.

La organización del Mundial habría pagado 10 millones de dólares a una empresa integrada por ex agentes de la CIA con el objetivo de calmar las aguas mientras el FIFA Gate hacia temblar todos los cimientos de este deporte. AP (Associated Prees) asegura que la compañía contratada ha sido clave para que Qatar retenga la sede luego de que todo explotase en Zúrich allá por el 2015.

Theo Zwanziger, su principal objetivo

El ex miembro del comité ejecutivo de FIFA y ex presidente la federación alemana entre 2006 y 2012 fue una de las voces más criticas con la elección de Qatar como sede del evento que paralizará al mundo en noviembre del presente año. Aseguró que dicha compañía de ex agentes de la CIA ha buscado desde hace tiempo influenciar sus palabras y convencerle de no cuestionar al país organizador de la Copa del Mundo.

“Cuando estás involucrado en el deporte y comprometido con los valores del deporte, es una sensación muy, muy extraña ver que te están siguiendo y tratando de influenciarte para que no des tu opinión", aseguró el ex directivo alemán a AP. Los fantasmas de Qatar 2022, más vivos que nunca.