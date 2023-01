La Selección Argentina aún celebra la hazaña histórica en el Mundial de Qatar 2022, pero la Albiceleste ha sido blanco de críticas de distintos sectores del fútbol mundial. Ahora, Zlatan Ibrahimovic ha salido a declarar sobre Lionel Messi y el resto del plantel que se consagró el pasado 18 de diciembre.

La buena relación que mantiene Zlatan Ibrahimovic con Lionel Messi luego de coincidir en las filas de FC Barcelona es más que conocida. El propio jugador de AC Milan aseguró en la previa de la Copa del Mundo que deseaba que La Pulga alzara el trofeo en Qatar.

Sin embargo, el sueco se ha unido a la parcialidad que cuestiona algunas actitudes del combinado albiceleste durante el Mundial. Sucesos como las burlas a los neerlandeses tras los penales o la celebración de Emiliano Martínez al recibir el Guante de Oro han generado polémica.

Palabras de Zlatan

Ibrahimovic concedió una entrevista con France Inter en la que habló de la Selección Argentina. "Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Me preocupo por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí, es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer".

Así mismo, el futbolista de 41 años elogió la actuación de Kylian Mbappé, que hizo los 3 goles de Francia en la gran final y marcó en la definición por penales. "Lo siento por Mbappé, marcar 4 en una final y no ganarla es triste. Pero no me preocupa él. Ya ganó un Mundial y ganará otro".