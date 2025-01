¿Iguala al Messi de 2012? Lo que necesita Barcelona para empatar el mayor récord de Leo y Guardiola juntos

Barcelona se alista para la última jornada de la UEFA Champions League tras superar una marca de 100 goles oficiales en los apenas primeros 7 meses de Hansi Flick por el Camp Nou. El conjunto culé ya es el cuadro más anotador de la presente campaña en el viejo continente y luchará por batir su propio récord en cuanto a estos registros se refiere. Lionel Messi, Pep Guardiola y el año 2012, espejo donde mirarse y con cuentas claras de cara a lo que viene. Todo empieza esta noche vs. Atalanta.

101 tantos firma Barcelona hasta la fecha. Le siguen PSV con 97, Sporting de Portugal con 89; y un empate Real Madrid-Chelsea con 84. Hasta aquí todo claro y normal, pero el conjunto culé pone sus ojos en una campaña 2011-2012 donde la dupla Messi-Guardiola se separaba para siempre con títulos de Copa del Rey Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en el brazo y un récord total para el viejo continente. 190 goles oficiales entre todas las competencias y a lo largo de 32 encuentros suman los hombres de Flick hasta la fecha. Los dirigidos por Pep años atrás llegaron a esos números en 31 choques.

Las cuentas de Barcelona son claras. De momento solo tienen asegurados solo 21 partidos más en lo que queda de campaña. 17 por LaLiga, 3 en la Champions y otro en Copa del Rey. Hablaríamos de tener que anotar un promedio de 4.2 tantos por encuentro para llegar a los 191 que supondría destronar aquel récord de Messi junto a Guardiola. Por supuesto que avanzar en las diferentes competiciones hará que todo sea más amable.

A esos 21 partidos oficiales que restan en esta campaña podrían sumarse un total de 8 más. Concretamente tres de Copa del Rey y cinco en la Champions League pensando en un Barcelona que pisa la final de la Copa de Europa en Múnich. Es ahí donde el promedio baja a los 3.1 y por ende, hará más amable un reto que ya de por si por su tamaño se encuentra al alcance de pocos. Ni siquiera la MSN con Leo, Luis Suárez o Neymar lo consiguió.

Messi y Guardiola cerraron su relación en Barcelona con 190 goles en 12 meses: GETTY

En sus dos primeras temporada dicha delantera firmó 175 y 173 tantos en un Barcelona que en dichos tiempos ni siquiera entra en el top te histórico. RB Salzburgo de la 2013-2014 con 181 goles, así como Ajax en la campaña donde rozaron la final de la Champions con otros 179 gritos sagrados, el podio donde Messi lidera y que este Barcelona de Flick sueña con destronar.

Publicidad

Publicidad

Federico Redondo vs. México por Messi

“Creo que, en toda América Latina, quizás por rencor o por otra cosa, México es el único país que no disfruta de ver a Leo Messi…Enfrentarse a equipos de México siempre ha sido distinto de jugar en otros países de la región…Creo que Perú va a disfrutar de la fiesta y lo lindo que es ver a Leo Messi”, reflexiones del hijo del ex jugador del Real Madrid tras las polémicas del Inter Miami vs. América jugado en Las Vegas días atrás. La herida sigue abierta.

Un viejo DT de Messi asciende en Inter Miami

Guillermo Hoyos, DT de La Pulga en el Juvenil B del Barcelona, director de fútbol del conjunto culé, del Arsenal o CEO de Real Zaragoza, pasa a ser el nuevo director deportivo del Inter Miami tras la salida de Chris Henderson. Será el gran aliado de Javier Mascherano para uscar fichajes antes de que inicie la campaña a mediados de febrero.

ver también Los rivales de Guardiola le dan la mejor noticia al Manchester City pensando en la próxima Champions