Italia quiere seguir sumando talento por fuera de su país, sobre todo, con jóvenes figuras de Argentina. El caso más conocido recientemente fue el de Mateo Retegui, hoy en el Genoa de la Serie A, pero ahora llega una convocatoria que hace ruido.

Es que Lucas Pocho Román, actual futbolista de FC Barcelona Atlétic y ex de Ferro, recibió el llamado para formar parte de la plantilla de la selección de Italia Sub 20 en la próxima Fecha FIFA. El propio jugador de 19 años reveló la convocatoria con el escrito que le llegó de parte de la Federación Italiana (FIGC), firmado por el entrenador Luca Gatto.

Pocho Román es una de las figuras que tiene Barcelona en su filial, es decir, el segundo equipo, con mayoría de juveniles de su cantera. Llegó al club catalán en enero de 2023, luego del pago de 1.2 millones de euros a Ferro (le quedó un 15 por ciento de su ficha). Con el conjunto de Caballito jugó 27 partidos y marcó tres goles.

Su presente en el Barça Atlétic (nombre oficial del filial) es muy bueno. Actualmente, es dirigido por el mexicano Rafa Márquez, y apunta a ser uno de los nombres que podría dar el salto a la Primera, es decir, en el equipo de Xavi Hernández. Durante la pretemporada, marcó dos goles en dos amistosos (ante Lleida y Valencia Mestalla).

Por tal motivo, le llegó el llamado de la Sub 20 de Italia. Ahora, deberá presentarse a las órdenes de Luca Gatto para los próximos partidos que juegue la Azzurri. Jugará ante Alemania y República Checa en la Fecha FIFA de septiembre próximo.

Pocho Román ya jugó para las juveniles de Argentina

Pese al llamado de Italia, Román ya representó a la Selección Argentina. Lo hizo jugando para la Sub 15 y, recientemente, formó parte de la Sub 20. En 2022, estuvo en el plantel comandado por Javier Mascherano, que se consagró campeón del Torneo de L’Alcudia. Sin embargo, desde entonces, no volvió a ser llamado para esta categoría y no fue tenido en cuenta para el Mundial, que se realizó este año en Argentina.

Italia sigue sumando talento de Argentina ¿y va por más?

El nombre de Lucas Román es uno de tantos jugadores argentinos que han representado a Italia. Mateo Retegui, flamante fichaje de Genoa, ya tiene experiencia en la Azzurra. No obstante, hay varios otros nombres que el seleccionado europeo sigue con atención, provenientes de este país sudamericano.

Lucas Beltrán (flamante fichaje de Fiorentina), Marco Pellegrino (flamante fichaje de AC Milan), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense, ya convocado para la Sub 21 de Italia), Valentín y Franco Carboni (ambos con pasado en las juveniles italianas y argentinas) son algunos de los jugadores argentinos que sigue Italia.