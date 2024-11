En medio del debate Mbappé-Vinicius, Benzema eligió quien debe jugar por izquierda en Real Madrid

Regresa la UEFA Champions League y lo hace con un Real Madrid sin margen de error frente a su gente. AC Milan será el rival a vencer en un Santiago Bernabéu donde continúan los análisis posteriores a una dura derrota con Barcelona en la Liga. En medio del debate alrededor de quién debe jugar por la banda izquierda entre Vinicius y Kylian Mbappé, Karim Benzema elige a su favorito mientras deja varias reflexiones sobre el equipo de Carlo Ancelotti

“Mbappé sabe que en el Real Madrid hay mucha presión…En el Madrid, si llevas 2 o 3 partidos sin marcar, te matan. Puedes ganar el Balón de Oro y no marcar en los 3 partidos siguientes, lo mismo…Para mí Mbappé no es un 9. Es un extremo izquierdo…Pero el problema es que en la banda izquierda está Vinicius Jr. que es el mejor del mundo”, contaba el ex delantero del Real Madrid en una entrevista por el Chiringuito de Jugones. No duda que en este momento el delantero francés debe respetar las jerarquías y dejar en su costado al número 7 de Carlo Ancelotti.

Benzema no negó el momento complicado que se vive puertas adentro de Valdebebas. Relató en el Chiringuito que ni mucho menos es la primera vez que el conjunto blanco vive una situación similar. Tras un verano lleno de cambios y plagado de expectativas, hoy le marca que la confianza y el trabajo es el único camino para reconducir la situación: “La presión en el Real Madrid es muy fuerte. El problema es que tienen a los mejores jugadores en cada posición. Entonces es muy complicado. Pero esto es el Real Madrid, la presión siempre estará ahí. La plantilla necesita calmarse para poder volver a ganar”.

“¿Al Real Madrid le faltan líderes? Es complicado porque son todos muy jóvenes, hay muchos partidos en el Madrid, solo está Luka Modric, pero no juega todos los partidos”, más extractos de la charla de Benzema con un Chiringuito en el cual habló de todo lo que ha supuesto su vida desde que dejase Real Madrid. Arabía Saudita se quedó con sus servicios tras una temporada 22-23 en la cual se cerró un capítulo lleno de gloria para Karim en el Bernabéu. No olvidemos que hablamos del futbolista que más goles tiene para la camiseta blanca después de Cristiano Ronaldo y del penúltimo capitán levantar la Champions para los merengues.

Benzema se pronuncia sobre un debate que ha marcado toda la temporada del Real Madrid. Vinicius parecía inamovible de un sector izquierdo con el cual el brasileño se ha convertido en uno de los mejores jugadores del planeta. Mbappé siempre rindió en dicha demarcación pero desde que llegase a las filas de Carlo Ancelotti ha tenido que mutar para ejercer de centro delantero en un equipo que de momento no cumple con todo lo ideado en verano. Milán y el Santiago Bernabéu, próximas paradas de un conjunto blanco que tras la debacle ante Barcelona quiere volver a sentirse ganador.

Mbappé, un fanático del AC Milan

El delantero francés vivirá una noche más que especial. Mbappé besó el escudo de Real Madrid en su presentación por el Santiago Bernabéu, pero jamás ha negado su pasión por un Milán con el cual se han visto diversas fotos de Kylian vistiendo su camiseta. No mucho tiempo atrás claro amor eterno a los rossoneri: “Si algún día juegos en Italia lo haré para el Milan”.

¿Cómo salió el último Real Madrid vs. AC Milan?

Ambas entidades han disputado algunos amistosos desde que de manera oficial se viesen las caras en otoño del 2010. Es el último encuentro que han disputado los dos equipos con más ediciones de la Champions levantadas. Un 2-0 con goles de Cristiano Ronaldo y Mezut Özil por la fase de grupos de dicha edición, el precedente más reciente que se tiene antes de que el balón empiece a rodar en el Santiago Bernabéu. Regresa un clásico de Europa.

