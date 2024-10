Benzema destrozó a Rodri después de la polémica por el Balón de Oro: "No tengo nada contra él, pero..."

Karim Benzema explotó por el Balón de Oro. Lo hizo tras la consagración de Rodri como máximo exponente de una gala donde Real Madrid no dijo presente y donde el conjunto blanco todavía no se manifiesta de manera oficial sobre el tema. El segundo máximo goleador en la historia de la entidad defiende a Vinicius desde Arabia Saudita.

En una charla con El Chiringuito desde Arabia Saudita, Benzema sacó bandera por el joven brasileño con el que conquistó Europa en el 2022 . Karim habló de un Vinicius que lo merecía y sin bien quiso dejar en claro que no tenía ningún rencor por Rodri, sus palabras llegan hasta España para dejar grandes cuestionamientos. El entorno cercano a la casa blanca, más que indignado con lo vivido en París.

“No tengo nada contra Rodri, que es un buen jugador…Pero estoy en mi sofá, miro la televisión y Rodri no hace cosas que diga ‘Pffff’, y Vinicius eso lo ha hecho más de una vez…El año pasado, cuando el Real Madrid fue campeón de Europa, Vinicius fue determinante en cada partido. Entonces…No creo que haya otro que lo merezca más que Vinicius”, empezaba Benzema en sus primeros análisis sobre la gala de París. Cuestionó el sistema de votación y las formas de elección.

Karim confesó que habló con la actual estrella de Real Madrid. No dudó del dolor de su ex compañero, así como de su capacidad de reponerse del golpe recibido: “Vi lo de Vinicius…No quiero hablar de France Football o Francia. Como he dicho hace tiempo, y no sólo de este año. El año pasado también y cuando estaba yo en el Real Madrid también. Vinicius es un jugador que siempre ha hecho mucho esfuerzo y no es sólo meter goles”.

“Ojalá que esté fuerte de cabeza. Ayer estuve hablando con Vinicius y está fuerte para trabajar y un día va a tener el Balón de Oro”, finalizaba un Karim Benzema que no es la única voz que incluso siendo francesa, se manifiesta en contra de lo ocurrido hace casi 48 horas. Incluso figuras como Frank Ribery cuestionaron una elección en París que no dejó a nadie indiferente. El ahora delantero de Al-Ittihad sale al ruedo para defender a un Vini que este sábado vuelve al juego.

Publicidad

Publicidad

El próximo 9 de noviembre deberían conocerse todos los votos de los periodistas. Hasta 100 comunicadores fueron consultados por UEFA y France Football en una alianza que se estrenó esta temporada con polémica como decenas de reacciones. Karim Benzema, el último ex Real Madrid que se muestra indignado con un Balón de Oro que ya empieza a sacar cuentas de cara al 2025.

ver también "Bellingham y Carvajal perjudicaron a Vinicius": la respuesta de France Football al Real Madrid sobre la definición del Balón de Oro

Vinicius reacciona al Balón de Oro 2024

Hubo dos posteos en redes sociales por parte del delantero del Real Madrid tras lo ocurrido. Tras el ya famosos mensajes de volver a hacerlo X10, llegó una imagen donde se ve a toda la plantilla de Carlo Ancelotti posando para la foto de la presente temporada. Valencia, el sábado, Mestalla y LaLiga, lo que viene por delante para dichas entidades.

Los números de Benzema en Real Madrid

Cuestionado durante años, el galo terminó por convertirse en el segundo máximo anotador en la historia de Real Madrid. Desde 2009 al 2023, Karim firmó un total de 354 tantos, 165 asistencias, 648 partidos oficiales y hasta 25 títulos tanto en España como de carácter internacional. Hasta que hace unos meses lo hiciese Nacho, hablábamos del último capitán de la casa blanca en levantar la Champions League.

Publicidad

Publicidad