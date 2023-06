Histórico: Israel elimina a Brasil y pasa a semifinales del Mundial Sub 20

Hoy se disputaron los primeros cuartos de final del Mundial Sub 20, con un duelo entre Israel y Brasil. Fue un partido con muchas idas y vueltas, y goles memorables; si bien en dos instancias Brasil estaba liderando en el marcador, el partido terminó yendo para Israel que ganó 3-2 en tiempo extra.

El plantel de la Estrella de David tuvo un enorme desempeño, destacando las labores de Dor Turgeman, Anan Khalaili y el arquero Tomer Zarfati. Brasil no se quedó atrás y también tuvo un buen rendimiento, pero no fue suficiente y se quedaron afuera de la copa. Se trata de una clasificación histórica para Israel, que está disputando su primera participación en el Mundial Sub 20.

Resumen de Israel vs. Brasil por los cuartos de final del Mundial Sub 20

Quien abrió el marcador fue Marcos Leonardo a los 16′ del segundo tiempo, luego de un primer tiempo parejo y algo intrascendente. Lo hizo con una preciosa definición de primera; pero Israel no tardó contestar con un gol de cabeza de Anan Khalaili. Israel dominó en los minutos que quedaban para terminar el reglamentario, pero seguían empatados al minuto 90, por lo que se fue a prórroga.

Antes de los 30 segundos del tiempo extra fue Matheus Nascimento quien marcó el 2-1 para Brasil, con una muy linda asistencia de taco del capitán Andrey Santos. Tan solo dos minutos después lo empató Israel con un gol de Hamza Shibli, aprovechando un error defensivo de Brasil, quien mandó a callar a la hinchada.

Un auténtico golazo de Dor Turgeman, en el que se gambeteó a dos defensores en el área contraria, fue lo que les dio la ventaja parcial del 3-2 a Israel. Luego la Estrella de David tuvo un penal y si bien lo erraron, el arquero cometió otro penal en el rebote. Pero en esta ocasión lo pateó Ahmad Ibrahim muy mal, tirándolo directamente afuera.

Ambos equipos tuvieron chances claras para definir el partido al final, en los últimos minutos del tiempo extra, donde si bien no daban desde lo físico dejaban todo para llegar a semifinales. Al final el resultado quedó así, e Israel terminó pasando a la próxima fase.

Con esto nos quedamos a la espera del cruce de Colombia vs. Italia hoy; y los de Corea del Sur vs. Nigeria y Estados Unidos vs. Uruguay mañana. Allí se definirán los otros tres semifinalistas, mientras que ya tenemos a Israel como el primero.