La posibilidad de que Lionel Messi sea cedido desde el Club Internacional de Fútbol Miami al Fútbol Club Barcelona o algún equipo de la Liga Pro de Arabia Saudita en enero del 2024 es real, independientemente de lo que pretendan hacer las partes mencionadas que fueron involucradas en esta versión, la cual circuló en las últimas horas y que se lanzó desde Cataluña (en concreto, el Barcelona no se lo planteó y Leo Messi y el Inter Miami ya planifican una gira por Asia entre noviembre y enero próximos).

Pero la chance es palpable. Es que el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA es claro para especificar que un futbolista solo puede jugar para dos equipos durante 12 meses de corridos (hasta aquí serían el PSG y el Inter Miami). No obstante, se podrá hacer la ”excepción” a la regla para que vista una tercera camiseta en el caso de que se inscriba al protagonista en una institución cuyo inicio de temporada esté superpuesto con alguna de las dos anteriores, como sucede con LaLiga o la Liga Pro Saudí con la MLS.

Es decir, a Lionel Messi no solo lo avala el reglamento de la FIFA para ser inscrito, sino también para jugar si llega a ser cedido en enero, en este caso, al FC Barcelona o a la liga del país de Medio Oriente, porque la Major League Soccer va de enero a diciembre y se encima con el arranque y finalización de, por ejemplo, la Ligue 1 de Francia, LaLiga de España y la Liga Pro de Arabia Saudita (el argentino jugó el 3 de junio con PSG vs. Clermont, en el medio con el Inter Miami y el 4 de enero del 2023 podría estar, en un caso hipotético, con el Barcelona vs. Real Sociedad, todo en un poco más de seis meses).

Sin embargo, la idea del futbolista argentino es otra más allá de las especulaciones. Ya asentado en Miami junto a su familia (consiguió la casa que quería tras tres meses de búsquedas) habría dado el ok a Jorge Mas y David Beckham para viajar con el Inter Miami a China y Japón para disputar partidos amistosos durante el período en el que no tendrán compromisos oficiales.

Eso sí, dentro del plan está que Leo llegue con aire a los dos clásicos que la Selección Argentina tendrá en noviembre, más precisamente el jueves 16 y el martes 21, el primero contra la Selección de Uruguay en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el segundo contra Brasil en el Estadio Maracaná, al que la Pulga volverá tras consagrarse en la Final de la Copa América el 11 de julio del 2021.

Los últimos dos partidos oficiales que tendrá el Inter Miami en este 2023

Al Inter Miami le quedan solo dos partidos correspondientes al calendario de la Major League Soccer 2023. Ambos contra Charlotte. Uno será por un postergado del fixture que será este miércoles 18 de octubre en el DRV PNK Stadium (posiblemente sin Lionel Messi que juega con la Selección Argentina contra Perú el lunes 16 en Lima) y el otro bajo el marco de la última fecha el sábado 21 en el Bank of America Stadium. Cabe aclarar que por más que los de Gerardo Martino ganen los dos encuentros, ya no tienen chances de clasificar a la siguiente instancia del torneo.

Lionel Messi viajará a la ceremonia del Balón de Oro

A raíz de que el calendario para el Inter Miami acaba el sábado 21 de octubre, Lionel Messi tendrá bastante tiempo a su disposición para viajar a la ceremonia del Balón de Oro que se llevará a cabo el próximo lunes 30 de octubre en París. Vale mencionar que es el principal candidato para ganar el galardón -el cual sería el octavo en su carrera- por encima de Erling Haaland y Kylian Mbappé.