Lionel Messi confirmó que pretende terminar su carrera en la MLS. No es la primera vez que una estrella mundial apuesta por culminar su paso por el fútbol en Estados Unidos.

Ni Newell’s o Barcelona. Lionel Andrés Messi tiene en su cabeza retirarse por un Inter Miami que apunta a ser el último club de una carrera para la historia de este juego y donde la MLS será el último bastión en disfrutar del 10. Repasamos otros casos donde una estrella mundial apostó por el soccer como su lugar para culminar su actividad en la élite.

“Creo que Inter Miami va a ser mi último club”, declaraba el propio Messi días atrás y antes de comenzar una Copa América donde Argentina buscará el cuarto título bajo la era Leo-Scaloni. Salvo giro de 180 grados se espera que el 10 culmine por La Florida su paso por la máxima exigencia de un deporte que cambió desde los registros conseguidos desde su pierna. No es ni mucho menos el único que eligió a la MLS como lugar de retiro.

Esta historia comienza por la década de los años 70. El ya extinto New York Cosmos se daba el gusto de unir a dos mitos de este juego como Pelé y Franz Beckenbauer por una ciudad revolucionada desde su presencia. 1977 fue el año donde una de las urbes con mayor caché y población de Estados Unidos se quedaba con los últimos años de algunas de las mayores glorias de este juego. Ojo y apunte aquí, por qué no hablamos de la MLS y si de la North American Soccer League.

Pasando ya a la era moderna del deporte rey en Norteamérica, aparecen nombres como perfiles de todo tipo. Chicago Fire se quedaba desde el 2000 hasta 2002 con un Balón de Oro que como Hristo Stoichkov marcó hasta 22 goles para el joven club de la MLS. Al mismo tiempo, el también extinto MetroStars de Nueva York se hacia con los servicios de un Lottar Matthaus que por 12 meses fue la cara visible de otro proyecto que en Manhattan no pasaba de sus primeros pasos. Años más tarde llegaría el una gran oleada de estrellas desde Europa.

Pelé Franz Beckenbauer, pioneros de un retiro en la MLS: TW

Pero antes llega el momento del quiebre. La llegada de David Beckham a la MLS suponía abrir una puerta en todos los sentidos. Si bien el Spice Boy se retiró en PSG, su arribo a California supuso marcar un antes y un después en historia de una liga que cada vez más recibe jugadores de peso. Thierry Henry en New York Red Bull, Andrea Pirlo en New York City, Steven Gerrard por LA Galaxy, Kaká en Orlando City, Frank Lampard también en New York City y Bastian Schweinsteiger por Chicago, Didier Drogba en Phoenix, otros casos más que vienen a la mente lentamente.

Inter Miami se pasa al fútbol femenino

“Estamos intentado crear un equipo (de fútbol) femenino en Miami, pero han sido unos años complicados. Tenemos muchas cosas en la mesa, pero ese es nuestro plan”, dijo Beckham en una entrevista en Variety horas atrás. Supone otro de los planes de expansión de una entidad decidida a convertirse en potencia del norte del continente.

Pirlo y Lampard junto a David Villa en New York City: IMAGO

Los números de Messi en Inter Miami

Son ya 29 las batallas de La Pulga por un club que se ha revolucionado con su presencia. Sus 25 goles y 16 asistencias dejan un promedio de tantos por partido sin precedentes en la historia del torneo. La Leagues Cup ganada a inicios de esta aventura se espera que sea suplantada por el título de MLS que hace soñar a toda la entidad comandada por David Beckham.