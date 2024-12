Estará 76 días sin jugar: Messi ya tiene confirmado su primer partido del 2025 con Inter Miami

Inter Miami e Lionel Andrés Messi ya conocen su primer rival para el año 2025. Mientras entidades del conjunto de La Florida como Jorge Más ya analizan la posibilidad de prolongar el contrato del argentino, se ha hecho oficial el sorteo de la Copa de Campeones de la CONCACAF y donde los dirigidos por Javier Mascherano buscarán el segundo título internacional de su historia. La Pulga pasará un total de 76 días sin actividad desde su último compromiso oficial con la Selección Argentina allá por el mes de noviembre.

Aquella victoria frente a Perú en La Bombonera por 1 a 0 gracias al gol de Lautaro Martínez supone el último desafío del año para Messi. El 20 de noviembre empezó la inactividad de un argentino que volverá al césped de manera oficial el próximo 4 de febrero y cuando Inter Miami tenga que medirse frente al Sporting Kansas City por los 16avos de final del certamen continental. En caso de derrotar a una de las franquicias más protagonistas de los últimos años en la MLS, La Pulga incluso podría medirse con el Cavalier de Jamaica y quien llega a dicha fase de octavos tras conquistar la Copa Caribeña.

Hablamos sin ninguna duda de uno de los principales objetivos del equipo de Javier Mascherano para 2025. Un torneo plagado de equipos de la MLS e igualmente de una primera división mexicana donde ya en los octavos de final esperan potencias como América. Alajuelense de Costa Rica, el nombrado Cavalier, LA Galaxy como campeón del soccer y Columbus Crew, los conjuntos que ya esperan a los ganadores de la primera fase del certamen.

“El camino a la Copa de Campeones. Nuestro viaje en la Copa de Campeones de la Concacaf comienza con Sporting KC. Hagamos historia”, supuso la reacción al sorteo de un Inter de Miami que entre el próximo 4 y 13 de febrero tendrá los compromisos que abrirán su temporada regular. No olvidemos que la próxima edición de la Major League Soccer no debería empezar hasta una semana después del partido de vuelta de dieciseisavos. Se espera que como ocurriese 12 meses atrás, Las Garzas de Messi ejerzan de apertura del certamen.

Esta es la hoja de ruta para Messi y Miami en la Copa de Campeones de la CONCACAF: TW

Lionel tendrá rivales de peso en esta Copa de Campeones de la CONCACAF. A los conjuntos nombrados líneas atrás se le suman otros equipos de peso como Rayados de Monterrey, Pumas, Cruz Azul, Chivas y Tigres. Sí miramos a otros conjuntos de la Major League Soccer, aparecen entidades de peso como Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders, Cincinnati o Real Salt Lake. A la espera de las negociaciones con el equipo de David Beckham, la última temporada de Messi por Estados Unidos arranca el 4 de febrero.

Así se jugarán los dieciseisavos de la Copa campeones de Concacaf

LAFC vs Colorado Rapids, Inter Miami vs Sporting KC, Rayados vs Forge, Vancouver vs Saprissa, Pumas vs Calvalry, Chivas vs Cibao, Cruz Azul vs. Real Hope, Seattle Sounders vs Antigua, Tigres vs Real Estelí, Cincinnati vs Motagua y Real Salt Lake vs Herediano. No nos olvidemos que nos referimos al ser también que da el cupo a la nueva Copa Intercontinental inaugurada por FIFA en la presente temporada.

Los números de Messi en 2024

El argentino se quedó con títulos como la Copa América con la selección nacional e igualmente con la Supporters Cup de la MLS tras sumar más puntos que ninguna otra franquicia en la primera fase del certamen. Sus 23 goles y 13 asistencias a lo largo de 25 encuentros con ese Inter Miami que comandaba Tata Martino permitieron soñar en grande a Las Garzas con un Messi que a sus 37 años ya tiene a su primer gran desafío del año 2025.

