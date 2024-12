Carlos Zambrano reventó contra Sebastián Britos y le respondió de una forma nunca antes vista

No son días tranquilos ni para Alianza Lima ni para Universitario. Si bien ambos equipos están en sus respectivas pretemporadas de cara al 2025, el ambiente se ha tensionado luego que el portero Sebastián Britos y el defensa Carlos Zambrano salgan a declarar sobre una acción en particular.

Para entrar en todo el contexto, hay que recordar que el portero de Universitario acusó de juego desleal al defensa de Alianza Lima. Hablando en vivo y en directo en Liga 1 MAX, Sebastián Britos señaló a Carlos Zambrano y lo cuestionó por su excesivo juego agresivo, que terminó, según el guardameta, lesionándolo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Sebastián Britos?

Ante ello, Carlos Zambrano no dejó pasar el tiempo y le respondió. Usando también la señal de Liga 1 MAX, el ‘Kaiser’ fue contundente: “Eso ya es un puterío, no me interesa hablar de ese tema. Él sabe lo que le dije en su momento y él sabe lo que me respondió, que no lo comentó. Él habla lo que él quiere, que él es buena persona, lo que sea, que no sea falso, que diga lo que me dijo él”.

Siguiendo con las palabras sobre Sebastián Britos, Carlos Zambrano prosiguió: “Yo me acerqué a pedirle disculpas. Tranquilamente me hubiera ido al vestuario y se acababa, no me importaba, no lo conocía de nada. Le pedí la disculpa porque lo sentía. Estaba Aldo Corzo al lado, me dijo tranquilo, ‘hermano, no hagas caso’, y me fui”.

Cerrando su intervención de manera contundente, Carlos Zambrano dejó en claro que Sebastián Britos no contó toda la verdad: “Revisen las imágenes, él no dijo toda su verdad. O sea, él es el buenito por no responder. Depende de cada persona. Yo, toda la gente en el fútbol que me conoce sabe que soy muy directo, frontal”.

¿Qué dijo Sebastián Britos sobre Carlos Zambrano?

Recordando las declaraciones que dio Sebastián Britos sobre Carlos Zambrano, el portero de Universitario habló de manera directa sobre el defensor de Alianza Lima: “No me gustó lo que hizo. La imagen no parece lo que fue, como si hubiera venido y me chocó nomás. Le dije en la cara que no me parecía, que estuvo mal y que yo no lo haría con un colega. Sí me siento impotente, se la agarró conmigo, no con un compañero de profesión”.

“Le acepté las disculpas, le dije todo está bien, pero fue desleal. Lo que pasa es que es reiterativo, yo qué sé si se arrepintió de corazón, si lo sigue repitiendo con los demás. Nunca salí a decir me lesionó, me vino a pegar, afronté mi lesión como un hombre y la encaré de esa manera”.

