Cristiano Ronaldo o Lionel Messi no estarán, pero tampoco jugadores con presente y títulos que contaban con una nominación prácticamente asegurada. Llega un nuevo y contundente mensaje de Rodrygo tras quedarse fuera del Balón de Oro. El delantero de Real Madrid y la selección de Brasil, sin filtro sobre no estar seleccionado entre los 30 mejores jugadores de este planeta.

Todo explotó días atrás. Recordemos que el Balón de Oro ahora pasará a unirse a UEFA en una alianza que prometía dar un salto en cuanto a nominación y posibles títulos a los jugadores europeos. Rodrygo fue una de las caras que más sorprendió no ver en una nominación que apunta a otoño del presente año y donde Vinicius es el gran candidato. Tras dejar diversas reacciones en las redes sociales, el delantero del Real Madrid vuelve a comentar sobre el tema.

“Estaba molesto, creo que me lo merecía…No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa… Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas”, empezaba el delantero en ESPN y luego de marcar ante Ecuador con una selección de Brasil donde se lleva los mayores elogios del equipo de Dorival por estas horas.

Recordemos que Rodrygo Goes se queda fuera de la lucha por el premio en una campaña más que exitosa a nivel personal como en cuanto a trofeos colectivos se refiere. Ganó LaLiga, Champions, Supercopa de Europa y Supercopa de España, pero no alcanzó parea decir presente en la lucha: “Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente me mandaba mensajes”.

A sus 23 años Rodrygo atraviesa un curioso momento dentro y fuera del campo. Su ausencia en la gala del Balón de Oro del 2024 cruza con una campaña donde el delantero firmó para Carlo Ancelotti y Real Madrid un total de 25 participaciones en goles entre tanto y asistencias. Tras el segundo compromiso con la selección de Brasil volverá a España para el regreso de la Champions League y empezar a marcar su candidatura para el 2025.

Todos los nominados al Balón de Oro 2024

Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa), Lautaro Martínez (Inter), Federico Valverde (Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Kylian Mbappé (Real Madrid y PSG), Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Erling Haaland (Manchester City), Nico Williams (Athletic Bilbao), Grant Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbik (AS Roma), Toni Kroos (Real Madrid, retirado) Vinicius Junior (Real Madrid), Dani Olmo (FC Barcelona y Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Ödegaard (Arsenal), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Rodri (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Cole Palmer (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Bukayo Saka (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona) y Dani Carvajal (Real Madrid) fueron los elegidos.

¿Cuándo el entrega el Balón de Oro 2024?

Todo tendrá lugar en una gala donde los premios se entregarán en el Théâtre du Châtelet de París el próximo 28 de octubre. Vinicius parte como gran favorito para una jornada donde se busca heredero para Lionel Messi y donde por primera vez tanto La Pulga como Cristiano Ronaldo no dirán presente en casi 23 años.