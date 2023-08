Lionel Messi a veces gana premios de los que, tal vez, ni se entera. En este caso, no lo hizo directamente (en la temporada ya se adjudicó, por ejemplo, el FIFA The Best y el Balón de Oro del Mundial), sino que fue una foto suya que se quedó con el World Sports Photography Awards 2023, premios que se entregan anualmente para honrar a la fotografía.

La imagen ganadora fue la que captó el momento exacto en el que el actual futbolista del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos besó la Copa del Mundo durante la entrega de premios post final disputada en el Estadio Lusail el pasado 18 de diciembre por la Selección de Argentina y su par de Francia (quien gatilló con su cámara en ese instante fue Jesús Orihuela).

Por cierto, no está demás resaltar el detalle que publicó el sitio oficial de los World Sports Photography Awards, en donde aclara que en esta edición el galardón tuvo récord de aspirantes: ”Ha tenido más fotógrafos que nunca antes de más de 65 países de todo el mundo, con imágenes que capturan el espíritu de más de 40 deportes diferentes, desde las bases en las comunidades locales hasta los atletas de élite en estadios de fama mundial”.

En la categoría ”fútbol”, la foto de Lionel Messi con el trofeo de campeón mundial en Qatar 2022 venció, entre otras, a dos de Neymar llorando post eliminación sufrida por el combinado brasilero ante Croacia, una de un grito de gol de Kylian Mbappé en la Final del Mundial, una del Manchester City con el trofeo de la Champions League y una de Cristiano Ronaldo entrando en calor en la previa de un juego de Portugal.

Lionel Messi va por el Balón de Oro

Como si fuera poco todo lo que ya cosechó en su carrera y particularmente el último año, Lionel Messi es el máximo candidato a quedarse con el Balón de Oro 2023. Sería el octavos en su vitrina. Se sumaría a las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021.