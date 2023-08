Lionel Messi no suelta al Barcelona

Hasta que Lionel Messi no se retire, la ilusión de los hinchas del Barcelona de volver a verlo con la camiseta blaugrana en el Camp Nou no se va a apagar. Incluso, a pesar de que se haya exteriorizado que la relación con los integrantes de la comisión directiva no es del todo buena, pues fue una de las razones que provocó su inesperada salida y una de las que, a la postre, también complicó su regreso.

No obstante, la conexión de Leo con la institución culé sigue firme. Es que 17 temporadas ininterrumpidas, 35 títulos (25 locales y 10 internacionales) y decenas de récords, no se olvidan de un día para el otro. No lo olvida la afición y, evidentemente, él tampoco, dado que demostró que lleva el escudo del club catalán a todas partes a donde va.

Así se vio en la previa del juego que el Inter Miami disputó frente al Orlando City por los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023 en el DRV PNK Stadium. Al llegar, Lionel Messi se mostró con su kit de mate de cuero, en el cual tiene grabado el logotipo de dos de sus tres amores futbolísticos: el de la Selección Argentina y del Fútbol Club Barcelona (el restante, sería el de Newell’s).

Tal imagen que fue captada por uno de los presentes en el recinto en el que los de Gerardo Martino vencieron en el Clásico del Sol por 3 a 1, rápidamente, se desparramó por las redes sociales en las que fue amplificada por las cuentas que generan contenido diario del Barca, causando de esta manera, una vez más, la súplica para que en algún momento se de su retorno.

Lionel Messi marcó dos goles en la victoria del Inter Miami por 3 a 1 sobre Orlando City

El Inter Miami derrotó 3 a 1 a Orlando City en los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023. Lionel Messi, por su parte, anotó dos tantos y sigue engrosando su estadística en el elenco de Florida (lleva cinco goles en tres presentaciones). El restante para los del Tata Martino lo convirtió el venezolano Josef Martínez, mientras que para los de Óscar Pareja marcó el uruguayo César Araújo. Ahora, en Octavos, se cruzarán con FC Dallas.