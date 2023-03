Después de conseguir el bicampeonato en la FMS Perú (ganó las dos ediciones que se disputaron), Jaze comunicó que no formará parte de la FMS Internacional en esta ocasión. De esta manera, te contamos, a continuación, cuáles son las razones.

Cabe recordar, además, que el freestyler peruano también informó que no seguirá compitiendo en la liga de freestyle de su país, debido a que se mudará a la Argentina para seguir con su proyecto musical.

+¿Por qué Jaze no irá a FMS Internacional?

Jaze se expesó a través de un hilo de Twitter, donde explicó cuáles fueron los motivos por los que no irá al certamen internacional. "Muchachos, por motivos personales, no competiré en la FMS Internacional de los días 11 y 12 de marzo. Me quiero distanciar del circuito competitivo y por eso, después de hablar con la organización, hemos decidido dejar mi lugar a alguien que llegue con más ilusión. Gracias por todo", explicó.

Luego, Juanca explicó su situación actual con las competencias de freestyle. "Hace años que me preguntaba por qué seguía compitiendo si no me gustaba competir, pero siempre que estaba ahí y sentía esa adrenalina se respondía la pregunta. Amo el freestyle, la verdad, y también me encanta poder compartirlo con los que me entienden y disfrutan lo que doy", empezó.

"Estoy feliz y agradecido con lo que conseguí y con las puertas q se me abrieron con todo esto. Yo estaba en el conservatorio practicando la tecnica pensando que iba a terminar siendo baterista de jazz y de casualidad me topé con esta cultura que me cambió y me sigue cambiando la vida. El FREESTYLE va a estar siempre. al que me ha ido a ver en un show sabe que no faltan los freestyles y que incluso subo a alguno del público o algún invitado. Seguiré improvisando toda la vida y seguro que en alguna cosa me veran, pero las competencias por ahora ya no".

+El resto del hilo

+¿Cuándo será la FMS Internacional?

La FMS Internacional 2022/23 dispondrá de dos jornadas, ambas en Colombia (Bogotá), en La Gran Carpa de las América. La primera de ellas será el sábado 11 de marzo, con las batallas de Play-Offs. Luego, el domingo 12 se llevará a cabo la Gran Final.