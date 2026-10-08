Postecoglou, DT de Al-Nassr, elogió a Cristiano Ronaldo tras su salida de Portugal

Ange Postecoglou fue tajante al ser preguntado por CR7 y su futuro. Dejó en claro que está feliz de volver a verle por tierras lusas.

Ange Postecoglou se refirió a toda la polémica alrededor de la posible salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal. El Al-Nassr recupera a su capitán después de semanas muy difíciles para el delantero. Dejó un claro mensaje sobre toda la pelea del futbolista con el entrenador Jorge Jesús e igualmente sobre el futuro de CR7 en el fútbol internacional.

“Cristiano ha vuelto al club en buenas condiciones físicas y mentales. Eso es lo más importante para nosotros… No me gusta que los entrenadores de clubes comenten lo que sucede en la selección, así que no voy a hablar de ello”, palabras de quien justamente reemplaza a Jorge Jesús en Riad. Su club vuelve a la actividad tras algunas semanas de parón por la Fecha FIFA.

La trama Ronaldo tendrá nuevos capítulos pronto. Su pelea con Jorge Jesús y las supuestas promesas incumplidas por parte del cuerpo técnico llevaron a su salida de la concentración del equipo. Cristiano aclaró la situación en redes sociales y hasta espera por una sanción por parte de la Federación Portuguesa. En Arabia Saudita, mientras tanto, están contentos de tenerlo de vuelta.

Mucho más teniendo en cuenta lo que viene por delante para el equipo. El Al-Nassr marcha ahora mismo como tercero de la Saudi Pro League después de 7 fechas. Las 5 victorias conseguidas por el equipo de Ange Postecoglou de momento los tienen a dos unidades del líder Al-Hilal. En lo que llevamos de campaña, Cristiano Ronaldo suma 3 goles por el campeonato local.

Postecoglou, féliz de volver a tener a CR7 en Riad: GETTY

El próximo desafío para el delantero pasará por el encuentro del 9 de octubre frente al Al-Diriyah. Todo ello en un mes lleno de partidos y a la espera de saber qué ocurrirá con su futuro en la Selección de Portugal. En medio de todo esto, Cristiano intentará seguirse acercando a la racha de los 1000 goles oficiales mientras también disputa hasta 3 partidos de la Champions de Asía. Es uno de los grandes objetivos de esta campaña para el nacido en Madeira. Ange Postecoglou, de momento, defiende la figura de su jugador en Riad.

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