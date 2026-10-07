“Se exhibió y hundió”: Cristiano Ronaldo recibe duras críticas por su comunicado contra Jorge Jesús

La explicación de Cristiano Ronaldo a lo ocurrido con Jesús no ha sido bien recibido por la prensa internacional. Duras críticas al portugués.

El comunicado de Cristiano Ronaldo contra Jorge Jesús para explicar su salida de la concentración de Portugal genera todo tipo de reacciones en el panorama internacional. Los principales medios de comunicación de Europa critican su accionar e incluso las comparaciones que pidió con Diego Armando Maradona o Pelé al cuerpo técnico de la Seleção.

“Con su comunicado se exhibió y hundió. Lo empeora todo. Si su imagen dejando la concentración ya era de niño mimado, esto es peor. En el comunicado deja ver que Jorge Jesús lo traiciona por no leer un comunicado hecho por su equipo de comunicación. Es una sarta de barbaridades las que querían que dijera. Me parece una reacción lamentable”, palabras de Alex Pareja en ESPN US sobre el delantero del Al-Nassr.

The Athletic, por medio de Andrew Fifield, afirma que el portugués tiene diferentes inconsistencias en su relato. Señala que sin dudas hubo motivos para enojarse con Jesús, pero que ni mucho menos esto debió ir de la mano con una salida de la selección como capitán. El enojo contra sus acciones entienden que se encuentra justificado. Lo ocurrido en la Nations League pasa factura.

“La ridícula carta de Cristiano Ronaldo justificando su huida de Portugal: Cristiano Ronaldo publica un extenso comunicado para explicar por qué abandoned la concentración de Portugal tras su desencuentro con Jorge Jesús. Acusa al seleccionador de faltar dos veces a su palabra, aunque termina admitiendo que marcharse fue un error, pide disculpas y acepta que debe ser sancionado”, marca también la columna de Hugo Ferrer en Superdeporte en España. No ven nada positivo de una explicación que deja peor a CR7.

Los medios defienden a Jesus tras el comunicado de CR7: GETTY

“Delirio de control”, afirman varios medios italianos por estas fechas. No entienden un comunicado que deja peor parado a Cristiano Ronaldo y da fuerza a Jorge Jesús bajo su análisis. En este momento el delantero espera por las decisiones que tomará el cuerpo técnico alrededor de su posible presencia en la fecha FIFA del mes de noviembre.

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La inédita comparación con Pelé o Maradona

En diarios como L’Équipe ven este punto como el más conflictivo de todo el comunicado. No comparten los motivos de Cristiano Ronaldo para buscar la comparación con dos astros del fútbol mundial. Señalan por encima que igualmente la ausencia del nombre de Lionel Messi en dichas palabras no debería ser ni mucho menos una coincidencia. Las críticas sobre el portugués se acumulan con el correr de las horas.

“Un jugador del calibre de Pelé o Maradona: eso es lo que Cristiano Ronaldo quería oír de su seleccionador nacional, Jorge Jesús. Es el razonamiento más sorprendente, el punto número 6, donde Cristiano Ronaldo esperaba que su entrenador utilizara una comparación muy halagadora: ‘Cometí un error al pedirle a un jugador del calibre de Pelé o Maradona que calentara sin luego hacerlo entrar al partido. Si tuviera que hacerlo de nuevo, no lo haría’”, sentencia el principal medio deportivo francés.

Datos claves

Cristiano Ronaldo recibió duras críticas en Europa por su reciente comunicado sobre Portugal .

recibió duras críticas en por su reciente comunicado sobre . Alex Pareja criticó en ESPN US la actitud de Cristiano Ronaldo con su entrenador.

criticó en la actitud de con su entrenador. L’Équipe cuestionó las comparaciones de Cristiano Ronaldo con Pelé y Maradona.