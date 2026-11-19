Pep Guardiola ha sido noticia a lo largo de las últimas horas. No solamente producto de la salida de Mauricio Pochettino de la Selección de los Estados Unidos de Norteamérica. Su representante confesó que el exentrenador de clubes como Barcelona o Manchester City recibió propuestas formales para unirse a la Saudi Pro League de Cristiano Ronaldo a corto plazo. Su futuro queda pospuesto hasta finales de campaña.

“Hemos recibido ofertas de Arabia Saudí a través de intermediarios en los últimos días, pero Guardiola se niega categóricamente a considerarlas”, ha dicho Josep Maria Orobitg en el periódico deportivo árabe Al-Riyadiya. Hablamos del agente de Pep desde hace muchos años y que ha sido una figura vital para entender sus últimos movimientos en el panorama de clubes.

El propio Guardiola confesó tras su salida del Manchester City que necesitaba tiempo. Tras más de una década en la Premier League de Inglaterra, no negó la necesidad de parar para recuperar el amor por el deporte de élite e igualmente para solventar diferentes cuestiones de su vida personal. Arabia Saudita fracasa de momento en el deseo de incorporarlo mientras su nombre es acercado por diferentes medios de comunicación al futuro de la selección de Estados Unidos.

The Athletic fue el primer medio de comunicación en hablar de un interés del soccer en quedarse con Guardiola. Ahora, su representante confirma que la Liga donde Cristiano Ronaldo es la gran cara a nivel comercial desde el año 2022 también pretende incorporarle. Pep ha sido tajante a lo largo de los últimos años sobre lo que le gustaría poder pasar a las competiciones FIFA en lugar de seguir ligado a una sola entidad en el día a día.

Guardiola y CR7, de momento, no van a enfrentarse: GETTY

El representante de Guardiola también fue contundente alrededor de lo que habrá que esperar para volver a ver al entrenador sobre el césped. Hasta finales de temporada no se espera que Pep regrese a los terrenos de juego. Josep Maria Orobitg fue contundente alrededor del rechazo general que el exentrenador de clubes como Barcelona, Manchester City o Bayern de Múnich ha hecho desde su salida de la Premier League de Inglaterra.

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Pochettino recomienda USA a Guardiola

“Es el momento perfecto para unirse a la Federación de Estados Unidos. Todo va por el buen camino y en la dirección correcta”, Declaraba el nuevo entrenador de Manchester United en su última rueda de prensa por los Estados Unidos de Norteamérica. Puedo yo para responder a las preguntas que existían alrededor del futuro del Guardiola y la posibilidad de verle en el Soccer.

Sólo el tiempo dirá que ocurre pero todo apunta a que Estados Unidos no tendrá nuevo DT hasta 2027. También a que Pep Guardiola esperará la llegada del mes de junio para definir su futuro. USA no es ni mucho menos la única selección interesada en el futuro de 1 de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

Datos claves

Pep Guardiola rechazó ofertas de Arabia Saudí según confirmó su agente Josep Maria Orobitg .

rechazó ofertas de según confirmó su agente . Pep Guardiola esperará hasta el mes de junio para definir su próximo destino profesional.

esperará hasta el mes de para definir su próximo destino profesional. Mauricio Pochettino recomendó a Pep Guardiola asumir la dirección técnica de Estados Unidos.