“6 años sin competir…”: desde el DIM encienden todas las alarmas con Jackson Martínez

El goleador colombiano llegó como el gran fichaje, pero nada más lejos de la verdad en este momento.

Jackson Martínez llegó como el gran fichaje del Independiente Medellín a Colombia para esta temporada, el futbolista venía de un largo tiempo sin competir e incluso se había hablado de un retiro. Fichó por el ‘Poderoso’ con gran expectativa, pero las cosas no han salido nada bien.

Desde su fichaje en el mes de septiembre, Jackson Martínez todavía no ha jugado con el DIM y ya se termina octubre. Es muy probable que el delantero colombiano pueda terminar el año sin disputar un solo minuto, más aún después de las palabras de Amaranto Perea:

“Viene de 6 años sin competir en el alto rendimiento… ¿Cuándo va a estar? Es muy difícil. Se la ha diseñado un plan y estará de acuerdo a la exigencia. Los últimos 2 días entrenó bastante bien, pero lo cuidamos”, comentó el entrenador a la espera del goleador.

En el DIM hay gran molestia por Jackson, porque esperan que ya juegue y ayude al equipo, en este delicado momento. El DIM está muy complicado en la tabla de posiciones y ahora mismo no es seguro que termine compitiendo en la fase final del torneo.

🔴🔵 Amaranto Perea y la situación de Jackson Martínez:



🗣️ “Viene de 6 años sin competir en el alto rendimiento… ¿Cuándo va a estar? Es muy difícil. Se la ha diseñado un plan y estará de acuerdo a la exigencia. Los últimos 2 días entrenó bastante bien, pero lo cuidamos” pic.twitter.com/mgaeCIBKKY — Diegol (@diegoooool__) October 26, 2026

Otro gran fichaje que no le ha resultado al DIM es Juan Fernando Quintero. El crack tuvo un buen comienzo, pero se fue apagando en las últimas semanas, y ahora incluso una lesión lo tiene fuera de las canchas. Todavía no hay fecha para su regreso.

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¿Cuándo fue el último partido de Jackson Martínez?

Para encontrar el último partido de Jackson Martínez en su carrera hay que ir hasta el 26 de julio de 2020 cuando jugó con los colores del Portimonense. Desde entonces, el delantero no suma 1 solo minuto en cancha y ahora mismo todo es duda.

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En síntesis: