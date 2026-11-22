Juan Fernando Quintero está cerca de cerrar su primer semestre desde que volvió al DIM y a la Liga BetPlay y de cara al 2027 ya es protagonista de rumores sobre su futuro profesional.
El periodista Fernando Padrón contó que “Juan Fernando Quintero quiere volver a River Plate y tener una cuarta etapa”. Rumor que rápidamente se hizo viral en Argentina y Colombia, y pronto quedó descartado.
Rodrigo Riep, el representante de Quintero contestó y fue contundente: “No es verdad que Juan Fernando Quintero quiera volver a River en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí”, dijo en respuesta a La Página Millonaria.
Juan Fernando Quintero tiene en su carrera ya tres pasos por River Plate, uno de ellos siendo parte del ciclo de títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores.
Su salida se dio luego de que no entrara en planes deportivos de ‘Chacho’ Coudet, en ese entonces DT de River Plate. Luego decidió volver al fútbol colombiano.
El contrato de Juan Fernando Quintero en el Medellín
Juan Fernando Quintero tiene contrato vigente con el DIM hasta junio 2027 y según rumores estaría cobrando cerca de 2 millones de dólares al año en la liga colombiana.
"Juanfer":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 20, 2026
Porque informan que Juan Fernando Quintero quiere volver a River pic.twitter.com/xWVwuMg22B
En resumen
- Juan Fernando Quintero descartó regresar a River Plate según confirmó su agente Rodrigo Riep.
- Junio de 2027 es la fecha de vencimiento de su contrato con Independiente Medellín.
- 2 millones de dólares anuales rondaría el salario del mediocampista en el fútbol colombiano.