Entre los rumores de mercado de fichajes para el 2027 ponen a Juan Fernando Quintero fuera del DIM de vuelta en River Plate.

Juan Fernando Quintero está cerca de cerrar su primer semestre desde que volvió al DIM y a la Liga BetPlay y de cara al 2027 ya es protagonista de rumores sobre su futuro profesional.

El periodista Fernando Padrón contó que “Juan Fernando Quintero quiere volver a River Plate y tener una cuarta etapa”. Rumor que rápidamente se hizo viral en Argentina y Colombia, y pronto quedó descartado.

Rodrigo Riep, el representante de Quintero contestó y fue contundente: “No es verdad que Juan Fernando Quintero quiera volver a River en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí”, dijo en respuesta a La Página Millonaria.

Juan Fernando Quintero tiene en su carrera ya tres pasos por River Plate, uno de ellos siendo parte del ciclo de títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Libertadores.

Su salida se dio luego de que no entrara en planes deportivos de ‘Chacho’ Coudet, en ese entonces DT de River Plate. Luego decidió volver al fútbol colombiano.

El contrato de Juan Fernando Quintero en el Medellín

Juan Fernando Quintero tiene contrato vigente con el DIM hasta junio 2027 y según rumores estaría cobrando cerca de 2 millones de dólares al año en la liga colombiana.

Publicidad

"Juanfer":

Porque informan que Juan Fernando Quintero quiere volver a River pic.twitter.com/xWVwuMg22B — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 20, 2026

En resumen