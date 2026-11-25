Martegani podría protagonizar un cambio de equipo muy importante en la Liga BetPlay para 2027.

Aunque los equipos colombianos todavía siguen jugando el cuadrangular final de la Liga BetPlay, ahora resulta que el DIM se encuentra ante la novedad de perder a Martegani. El argentino viene siendo de lo mejor del equipo en este año.

De acuerdo a la información de Hernán Peláez en La FM, uno de los equipos que está siguiendo el fichaje de Martegani para la siguiente temporada es Junior de Barranquilla. El argentino está cedido en el DIM que tendría una opción de compra a su favor.

No obstante, Junior tiene otros aspectos positivos a su favor para intentar un fichaje y el principal es que jugará Copa Libertadores en 2027. El ‘Tiburón’ ya está clasificado a este torneo continental y quiere reforzarse con nuevos jugadores para competir.

Junior no está jugando en los cuadrangulares finales, tras un segundo semestre para el olvido. No obstante, el club se mueve en el mercado de fichajes buscando evitar seguir siendo dominado para 2027. Son varios los jugadores que suenan para llegar al equipo de Jorge Bava.

Agustin Martegani pertenece a Boca Juniors. (Foto: GettyImages)

Martegani tiene contrato con Boca Juniors hasta la temporada 2028, por lo cual, cualquier equipo que lo quiera fichar o lo quiera a préstamo tiene que negociar con el campeón de la Copa Sudamericana. El DIM tendría una preferencia para pagar 1.8 millones y quedarse con el pase del jugador, pero todavía no la ejecuta.

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Los números de Agustín Martegani en el DIM

En esta temporada con el DIM, Agustín Martegani ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 3 asistencias. Suma en cancha poco más de 1.500 minutos.

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