Las alineaciones de Atlético Nacional contra DIM para la fecha 2 del grupo A del cuadrangular final.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se enfrentan por la segunda fecha del cuadrangular final en el grupo A, Atlético Nacional contra Deportivo Independiente Medellín. Nuevamente, se da un clásico tras lo caliente que fue aquel duelo de la Copa Colombia.

Alineaciones de Atlético Nacional vs DIM

Ambos equipos saldrían con todo a la cancha y estas serían sus alineaciones:

Alineación Atlético Nacional: Armani, Reyes, Parra, Tesillo, Velásquez, Marín, Campuzano, James Rodríguez, Edwin Cardona, Moreno y Morelos

Alineación DIM: Chaux, Loboa, Escorcia, Simarra, Fabra, Moreno, Perlaza, González, Montaño, Cataño y Medina.

El DIM hizo sus deberes en la primera fecha contra Santa Fe, donde consiguió la victoria necesaria para liderar el grupo, por lo cual, ahora se espera un partido donde el ‘Poderoso’ quiera cuidar su arco, mientras que Atlético Nacional está obligado a ganar.

James Rodríguez sería titular en Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)

¿A qué hora comienza el partido y qué canal lo pasa?

El partido entre Atlético Nacional y América de Cali comenzará desde las 20H30 (CO). El encuentro también se podrá ver por la señal de WIN Sports.

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En síntesis: