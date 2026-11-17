La Selección de Colombia tendrá su segundo partido contra Chile por el segundo comprobatorio de la fecha FIFA de noviembre. En la defensa habrá novedades por decisión del DT Néstor Lorenzo.
Posibles alineaciones para el partido de Colombia contra Chile
Posible once de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Posible once de Chile: L. VigourouxD. Ulloa, J. Villagra, I. Román (o G. Maripán), G. SuazoV. Pizarro, F. Loyola, R. EcheverríaD. Osorio, G. Tapia, M. Gutiérrez. DT: Nicolás Córdova.
¿Qué canal pasa el Chile vs Colombia por la fecha FIFA y a qué hora empieza?
El partido de Chile vs Colombia por la fecha FIFA comenzará desde las 18H00 (CO) y se podrá ver por los siguientes canales:
- Fútbol RCN
- APP Canal RCN
- Gol Caracol
- Ditu
Yasser Asprilla – Selección de Colombia. Foto: Getty.