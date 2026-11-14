Este sábado 14 de noviembre de 2026 se juega la última fecha de la Liga BetPlay y se define cómo quedan los 8 clasificados a los cuadrangulares finales. Todos los equipos llegan jugándose algo y todavía clubes como Once Caldas o Millonarios no están seguros en el cuadrangular final.
La tabla de posiciones del torneo clausura
Así está EN VIVO la tabla de posiciones del torneo clausura mientras se juega la fecha 19:
¿Cómo se define al campeón del torneo clausura?
El campeón del torneo clausura se define de la siguiente maneera:
- Clasifican los 8 primeros de la tabla
- Se dividen en dos grupos de 4
- 1ero y 2do son cabezas de serie de cada zona
- 1ero y 2do ganan un “punto invisible” que es la definición a favor en caso de empate
- Se juegan partidos de ida y vuelta entre todos en la fase de grupos
- Los primeros de cada cuadrangular definen al campeón en finales ida y vuelta.
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¿Quién es el campeón del torneo clausura?
El vigente campeón es Junior y lo será hasta que se defina el nuevo monarca. El equipo ‘Tiburón’ no clasificó a los cuadrangulares tras un segundo semestre para el olvido.
En síntesis:
- 14 de noviembre de 2026 se juega la fecha 19 de la Liga BetPlay definiendo clasificados.
- 8 primeros equipos avanzan a los cuadrangulares finales divididos en dos grupos de cuatro.
- Junior es el vigente campeón pero quedó eliminado de los cuadrangulares del torneo clausura.