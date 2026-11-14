Se juega la última fecha del torneo clausura y así va la tabla de posiciones del torneo.

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se juega la última fecha de la Liga BetPlay y se define cómo quedan los 8 clasificados a los cuadrangulares finales. Todos los equipos llegan jugándose algo y todavía clubes como Once Caldas o Millonarios no están seguros en el cuadrangular final.

La tabla de posiciones del torneo clausura

Así está EN VIVO la tabla de posiciones del torneo clausura mientras se juega la fecha 19:

¿Cómo se define al campeón del torneo clausura?

El campeón del torneo clausura se define de la siguiente maneera:

Clasifican los 8 primeros de la tabla

Se dividen en dos grupos de 4

1ero y 2do son cabezas de serie de cada zona

1ero y 2do ganan un “punto invisible” que es la definición a favor en caso de empate

Se juegan partidos de ida y vuelta entre todos en la fase de grupos

Los primeros de cada cuadrangular definen al campeón en finales ida y vuelta.

¿Quién es el campeón del torneo clausura?

El vigente campeón es Junior y lo será hasta que se defina el nuevo monarca. El equipo ‘Tiburón’ no clasificó a los cuadrangulares tras un segundo semestre para el olvido.

En síntesis: