Kevin Viveros será jugador del CSKA Moscú para el 2027 y el delantero colombiano también dejaría un importante ingreso económico a Atlético Nacional con este movimiento. El delantero colombiano está a detalles de firmar con el equipo ruso.

Según confirma Germán García Grova, hay acuerdo total entre Paranaense y el CSKA para que Viveros sea su nuevo delantero en este 2027. La cifra que rondaría el fichaje serían los 27 millones, 20 fijos y 7 en variables, que se deberán cumplir en el contrato.

¿Por qué Atlético Nacional gana en este fichaje?

Atlético Nacional resulta siendo otro beneficiado cuando se concrete el fichaje, porque según se reveló hace semanas, el club guarda el 30% del pase del jugador, por lo cual, si es una venta de adquirir totalmente el pase, al club le tocaría ese porcentaje por la transferencia.

Kevin Viveros es goleador en Brasil. (Foto: GettyImages)

De momento, restarían detalles para que se firme el contrato, de acuerdo a Grova todo pasa por el salario del jugador. No obstante, lo más probable es que todo se firme pronto y el delantero viva una nueva experiencia en el fútbol ruso por las siguientes 4 temporadas.

Los equipos interesados en Kevin Viveros

El buen nivel de Viveros no pasó desapercibido en el mundo y el goleador colombiano se metió en planes de clubes como Sunderland, Aston Villa, River Plate y también el CSKA, siendo este último el que finalmente se lo termina llevando.

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