Bombazo: Hugo Rodallega tendría nuevo club en Colombia

El histórico Hugo Rodallega podría firmar con un nuevo equipo a sus 41 años de edad tras destacar hasta el final en Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega podría tener nuevo equipo en el fútbol colombiano para 2027. El delantero, que actualmente milita en Independiente Santa Fe de la Liga BetPlay, analiza su futuro mientras se acerca el final de su contrato y aparece una opción especial para cerrar su carrera sus 41 años.

El club que podría recibirlo es Deportes Quindío, precisamente el equipo donde Rodallega comenzó su carrera profesional. Su regreso a Armenia es una posibilidad que la institución mantiene abierta y que el propio atacante también contempla de cara a la próxima temporada.

La gerente general del Quindío, Angélica Lema, reconoció que existe interés en volver a contar con el delantero. Incluso explicó que el club ya había intentado acercarse a Rodallega después de que se consagrara campeón con Santa Fe, pero en aquel momento decidió continuar en Bogotá porque todavía tenía objetivos pendientes, entre ellos disputar la Copa Libertadores.

El contrato de Rodallega con Independiente Santa Fe termina el 31 de diciembre de 2026, por lo que a partir de entonces podría quedar libre para definir su próximo destino. A sus 41 años, el atacante se encuentra en la recta final de una extensa carrera que incluyó pasos por varios equipos de Colombia, Brasil, Inglaterra, Turquía entre otros.

Disputó 43 partidos y marcó 20 goles antes de dar el salto a otros clubes y posteriormente al fútbol internacional y ahora dos décadas después podrían juntarse previo al retiro.

Los títulos en la carrera de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega fue campeón del Apertura y campeón nacional con Independiente Santa Fe, así mismo ganó un título local con el Deportivo Cali y fue campeón sudamericano sub 20 con la Selección Colombia.

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