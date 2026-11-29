Hugo Rodallega completó un récord de goles en el fútbol colombiano y yasí está su futuro profesional a sus 41 años.

Hugo Rodallega acaba de sumarse al club de los 300 goles profesionales, y ahora el delantero se acerca a la decisión de dónde jugar en la que será probablemente su última carrera profesional en la Liga BetPlay.

Independiente Santa Fe le ofrecería una renovación de un año y el delantero seguiría una temporada más en el ‘Cardenal’. Desde hace meses ya Rodallega había dejado claro que quería seguir en Santa Fe una temporada más.

Deportes Quindío, equipo en el que comenzó su carrera y donde ha manifestado que le gustaría retirarse, fue otro de los equipos según rumores y aunque no está descartado, su prioridad es Santa Fe.

El contrato del atacante termina en diciembre de 2026 y su continuidad todavía dependerá de las decisiones de la dirigencia y del cuerpo técnico. A sus 41 años, Rodallega sabe que se acerca el final de su carrera, pero tendría chance para una temporada más en Santa Fe.

Este año, Rodallega se encuentra segundo en la tabla de goleadores de la Liga BetPlay a nivel anual, con 18 goles anotados entre el Apertura y el Clausura por el momento.

Los títulos en la carrera de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega fue campeón del Apertura y campeón nacional con Independiente Santa Fe, así mismo ganó un título local con el Deportivo Cali y fue campeón sudamericano sub 20 con la Selección Colombia.

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