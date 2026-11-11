Nahuel Bustos ya recibió la oferta de un grande de Liga BetPlay

Nahuel Bustos también deberá definir su futuro luego de una gran temporada con Independiente Santa Fe en el 2026.

Nahuel Bustos fue otro de los puntos destacados de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay y ahora aparecen novedades sobre su futuro. El delantero argentino podría continuar en Colombia, aunque su permanencia dependerá de una negociación millonaria.

Independiente Santa Fe buscará asegurar la continuidad de Bustos y ya inició conversaciones con Talleres de Córdoba, club dueño de sus derechos deportivos. Sin embargo, el conjunto colombiano deberá afrontar una importante operación económica.

Inicialmente, Nahuel Bustos tiene una opción de compra de dos millones de dólares, pero Santa Fe intentará negociar una reducción del monto. Tomando en cuenta que otra renovación costaría también millones

La dirigencia también deberá resolver la situación de Franco Fagúndez, por quien Santos Laguna pediría alrededor de 1,7 millones de dólares. El delantero uruguayo es otra de las prioridades de Pablo Repetto para el siguiente campeonato.

Bustos acumula 12 goles y siete asistencias en 51 partidos con Independiente Santa Fe. Sus números lo convierten en uno de los jugadores importantes del equipo, que continúa peleando en los playoffs de la Liga BetPlay.

Nahuel Bustos – Independiente Santa Fe. Foto: Getty.

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En resumen

Operativo retención en marcha: Tras firmar una destacada temporada 2026 en la que acumula 12 goles y 7 asistencias en 51 partidos oficiales, la directiva de Independiente Santa Fe tomó la decisión de asegurar la continuidad del delantero argentino Nahuel Bustos e inició formalmente las conversaciones con Talleres de Córdoba, club dueño de su pase.