Independiente Santa Fe ofertó por jugador de Atlético Nacional

Atlético Nacional deberá decidir si vende o no a uno de sus jugadores a Independiente Santa Fe para la próxima temporada.

Independiente Santa Fe busca empezar a pensar en el armado del equipo para el 2027, y entre sus opciones está el fichaje de un jugador que pertenece a Atlético Nacional. Los ‘Verdolagas’ deberán decidir si dejan ir al jugador o no a un rival directo.

Independiente Santa Fe quiere asegurar la continuidad de Kilian Toscano para 2027 y ya presentó una oferta a Atlético Nacional. Según Carlos Antonio Vélez, el club bogotano espera una respuesta por el mediocampista de 22 años, quien se consolidó como una pieza importante para Pablo Repetto.

La propuesta de Santa Fe sería por el 80% de los derechos económicos del futbolista. Toscano termina su préstamo el 31 de diciembre y su futuro depende de Atlético Nacional, institución con la que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

El mediocampista disputó 47 partidos durante este año y tiene un valor de mercado estimado en 500 mil dólares. Sin embargo, el conjunto paisa podría exigir mejores condiciones para concretar su salida definitiva.

La negociación forma parte del proyecto de Independiente Santa Fe para reforzar su plantel de 2027. Además de Toscano, el club presentó una oferta a Santos Laguna por Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, los tres rondarían cerca de 4 millones de dólares.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Kilian Toscano – Independiente Santa Fe 2026. Foto: Getty.

En resumen