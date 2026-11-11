A Franco Fagúndez lo quisieron todos y ya eligió su equipo en Liga BetPlay

El delantero uruguayo Franco Fagúndez fue una de las figuras del campeonato colombiano con Independiente Santa Fe y eligió su futuro.

Franco Fagúndez fue uno de los jugadores más destacados de Independiente Santa Fe y de la Liga BetPlay. Como era de esperarse, su rendimiento despertó el interés de varios clubes, y el delantero uruguayo ya habría decidido su futuro.

Franco Fagúndez expresó públicamente su deseo de continuar en Independiente Santa Fe para la próxima temporada, esperando que el club colombiano alcance un acuerdo de compra con Santos Laguna, dueño de sus derechos deportivos.

Mientras las negociaciones se dilataban, aparecieron nombres como Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali entre los posibles interesados. Sin embargo, el atacante sigue dando prioridad al conjunto Cardenal.

Santos Laguna pediría alrededor de 1,7 millones de dólares por Franco Fagúndez, aunque todavía queda por conocer si Santa Fe pagará esa cifra o si el equipo mexicano rebajará sus pretensiones económicas.

“El cariño en el día a día, los mensajes, que la gente me diga lo importante que soy y la felicidad que le doy al equipo. La felicidad es mutua, no venía de buenos momentos, tuve un cambio rotundo, mi familia y yo estamos felices”, dijo en Medio Tiempo.

Los números de Franco Fagúndez en esta temporada con Santa Fe

En esta temporada con los colores de Santa Fe, Fagúndez jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 14 goles y dio 5 asistencias. Lleva en cancha casi 2.000 minutos, siendo una alternativa constante y referente del once inicial.

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