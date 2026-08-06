Bombazo: Juan Fernando Quintero podría volver a la Liga BetPlay

Juan Fernando Quintero sigue sin definir su nuevo equipo pero cuentan que uno de los grandes de Colombia lo quiere fichar.

Juan Fernando Quintero sigue disfrutando sus vacaciones mientras espera definir su nuevo equipo, y ahora se ha sumado el interés desde la Liga BetPlay. Uno de los grandes de Colombia quiere fichar al enganche mundialista.

Según el periodista Paúl Cortés Garzón, Millonarios es el nuevo interesado en Juan Fer Quintero y alistan una oferta económica importante. Tras rescindir su contrato con River Plate, el jugador viene como agente libre.

Millonarios ya demostró que puede enfrentar salarios económicos altos tras haber contratado a Falcao el año pasado con un salario cercano a los 100 mil dólares mensuales.

Juan Fernando Quintero mientras tanto va quedando descartado para otros clubes como el Inter Miami de la MLS y el Atlético Mineiro de Brasil, este último imposibilitado de reforzarse con un nuevo extranjero.

Tras haber estado en River Plate y Racing, Juan Fernando Quintero ya tuvo un breve paso de regreso al país vistiendo la camiseta del América de Cali. Su prioridad sería seguir en el extranjero.

Los números de Juan Fernando Quintero en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Quintero no tuvo la importancia esperada con Lorenzo y apenas pudo tener minutos en todo el torneo. Apenas estuvo en cancha en 117 minutos en 4 partidos y no jugó otro. Además, solo pudo dar 1 asistencia y no marcó goles.

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Juan Fernando Quintero, mundialista con la Selección de Colombia.

En resumen