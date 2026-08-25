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Juan Carlos Osorio

El sorpresivo equipo colombiano dónde ponen a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio sigue sin equipo y ahora lo ponen en sorpresivo equipo de Colombia tras varios meses sin dirigir.

El sorpresivo equipo colombiano dónde ponen a Juan Carlos Osorio
El sorpresivo equipo colombiano dónde ponen a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio sigue sin equipo, no por falta de ofertas ni por ofrecimientos del propio entrenador, y ahora lo ponen de vuelta en la Selección de Colombia. El DT pondría fin a sus vacaciones para regresar al país, pero no como parte del staff de Néstor Lorenzo.

Arturo Reyes, entrenador de LigaBetPlay, propone a Juan Carlos Osorio como nuevo entrenador de las juveniles de la Selección de Colombia. Tras las declaraciones, inició el debate si la Federación debería ir por el entrenador colombiano.

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Pese al debate en redes, es poco probable que Juan Carlos Osorio regrese al país para tomar las juveniles de Colombia. En las últimas semanas sonó para clubes de México donde cobraría más de 30 mil dólares mensuales.

En las juveniles ganaría menos del 10% de esos valores, así mismo hace unas semanas se ofreció a ser parte del staff de Néstor Lorenzo sin embargo la FCF no lo llamó.

En la Liga BetPlay también sonó para distintos clubes como Atlético Bucaramanga, Millonarios, Junior, DIM, Deportivo Cali entre otros, pero el DT sigue sin equipo.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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Gustavo Dávila
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