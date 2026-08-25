Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
James Rodríguez

Mientras Memphis Depay cobra 7 millones en Corinthians, el salario que tendría James Rodríguez

El volante colombiano James Rodríguez podría ser nuevo refuerzo del Corinthians y alistan un sueldo de galáctico ¿cómo el de Memphis Depay?

Mientras Memphis Depay cobra 7 millones en Corinthians, el salario que tendría James Rodríguez
Mientras Memphis Depay cobra 7 millones en Corinthians, el salario que tendría James Rodríguez

El volante colombiano James Rodríguez podría ser el siguiente refuerzo millonario del Corinthians de Brasil. El enganche suena con fuerza para el ‘Timao’ y ya hasta se habla de salarios.

James Rodríguez ganaría cinco millones de dólares al año, esto lo pondría como el segundo mejor del plantel. Solo Memphis Depay lo superaría en salario dentro del club.

+ Seguinos en

Depay renovó recientemente hasta julio del 2028 con un sueldo de 7.5 millones de dólares, a James Rodríguez también le estarían ofreciendo un contrato hasta la temporada 2028.

El volante colombiano tiene que apurar las negociaciones con el club si quiere llegar a tiempo de ser inscrito para los cuartos de final de la Copa Libertadores, dónde el ‘Timao’ enfrentará a Estudiantes de La Plata.

James Rodríguez prefería quedarse en la MLS, México o Europa, sin embargo ante el poderío económico de los brasileños, también analizaría ese destino. Ya en el 2024 defendió los colores del Sao Paulo.

Todos los equipos interesados en el fichaje de James Rodríguez

Son hasta 4 equipos los que ahora mismo están relacionados con el futuro de James Rodríguez. El 10 colombiano se metió en los planes de equipos como:

Ver también

Revelan los primeros descartados de Néstor Lorenzo para la Selección de Colombia

  • Estrella Roja de Belgrado
  • América
  • Lazio
  • Melbourne Victory

Los partidos de la Copa Libertadores los puedes seguir por Disney+

James Rodríguez – Mundial 2026 con Selección de Colombia.

James Rodríguez – Mundial 2026 con Selección de Colombia.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones