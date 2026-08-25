El volante colombiano James Rodríguez podría ser nuevo refuerzo del Corinthians y alistan un sueldo de galáctico ¿cómo el de Memphis Depay?

El volante colombiano James Rodríguez podría ser el siguiente refuerzo millonario del Corinthians de Brasil. El enganche suena con fuerza para el ‘Timao’ y ya hasta se habla de salarios.

James Rodríguez ganaría cinco millones de dólares al año, esto lo pondría como el segundo mejor del plantel. Solo Memphis Depay lo superaría en salario dentro del club.

Depay renovó recientemente hasta julio del 2028 con un sueldo de 7.5 millones de dólares, a James Rodríguez también le estarían ofreciendo un contrato hasta la temporada 2028.

El volante colombiano tiene que apurar las negociaciones con el club si quiere llegar a tiempo de ser inscrito para los cuartos de final de la Copa Libertadores, dónde el ‘Timao’ enfrentará a Estudiantes de La Plata.

James Rodríguez prefería quedarse en la MLS, México o Europa, sin embargo ante el poderío económico de los brasileños, también analizaría ese destino. Ya en el 2024 defendió los colores del Sao Paulo.

Todos los equipos interesados en el fichaje de James Rodríguez

Son hasta 4 equipos los que ahora mismo están relacionados con el futuro de James Rodríguez. El 10 colombiano se metió en los planes de equipos como:

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Estrella Roja de Belgrado

América

Lazio

Melbourne Victory

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