Denuncian intento de amaño de partidos en el fútbol colombiano ¿se suspende la Liga BetPlay?

El fútbol colombiano tiene nuevamente una denuncia extrafutbolística luego de que uno de sus clubes acusara intento de amaño de partidos.

El fútbol colombiano está a la espera de saber cuándo volverá la actividad, mientras tanto está sacudido por una nueva denuncia de amaño de partidos, esta vez vinculados con apuestas deportivas, pero no en la LigaBetPlay

Orsomarso SC de la segunda división denunció que sus futbolistas fueron contactados para amañar partidos, sin dar detalles de cuáles habrían sido los rivales de los mencionados encuentros.

“Orsomarso Sport Club informa que, a través de nuestros mecanismos internos de prevención e integridad, hemos tenido conocimiento de intentos por parte de personas externas de ofrecer dinero a jugadores de nuestra institución con el propósito de influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas”, dijo el club en un comunicado.

“Este comunicado no constituye un señalamiento contra nuestros futbolistas. Por el contrario, respaldamos a nuestros jugadores y reafirmamos nuestro compromiso de protegerlos frente a quienes pretendan involucrarlos en este tipo de prácticas”, continuaron.

No es la primera vez en este año que sucede una denuncia así, ya en la Copa BetPlay hubo exposición de contactos para arreglos de partidos previo al Alianza Valledupar y Boca Juniors de Cali.

¿Qué sanciones aplica la FIFA en los amaños de partidos?

El Código de Ética de la FIFA establece sanciones económicas que ascienden hasta los 130 mil dólares y dos tipos sanciones deportivas: dos años de suspensión por participar en apuestas o loterías deportivas y hasta cinco por participar directamente en la manipulación de partidos.

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