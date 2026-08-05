Sorpresa en Europa por el próximo club de Gustavo Puerta

Gustavo Puerta fue la sorpresa de Colombia en el Mundial y daría el salto a otro grande de Europa, pero con sorpresa por su nuevo club.

Gustavo Puerta fue una de las sorpresas positivas de la Selección de Colombia en el Mundial 2026 y ahora le toca decidir su futuro. Desde Europa dan actualizaciones con algo de sorpresa sobre el equipo elegido.

Según medios de Grecia, el Olympiacos es el equipo que tiene conversaciones avanzadas para fichar al volante colombiano. Racing de Santander de España lo cotizó en 20 millones de euros, cifra que están dispuestos a pagar.

Lo sorpresivo es que Puertas decida dejar la segunda de España para ir a Grecia una liga que si bien es primera división está por debajo de Italia o Inglaterra, dónde también tendría ofertas.

En horas recientes se habló del Nottingham Forest de la Premier League así como los italianos Bologna, Zenit de Rusia y el Villarreal de España. Aunque todos fueron sondeos.

Una diferencia clave a favor del Olympiacos, que ya tuvo a su compatriota James Rodríguez en el club, es que ahí tendría mayor continuidad desde el inicio sin mucha competencia.

Los números de Gustavo Puerta con la Selección Colombia

Además de formar parte de la Selección Colombia desde el 2025, Puerta fue parte de la categoría sub 20 que ganó el bronce en el Sudamericano y en los Juegos Panamericanos. Con el Bayer Leverkusen ganó el triplete doméstico bajo el mando de Xabi Alonso

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Gustavo Puerta – Hull City.

En resumen