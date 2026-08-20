Sorpresa: Ponen a Leonel Álvarez de regreso en la Liga BetPlay

Leonel Álvarez se encuentra sin club desde hace meses pero ahora lo ponen de regreso en un grande de Liga BetPlay.

Leonel Álvarez es un nombre que constantemente está en rumores de equipos de Colombia, esto tras su larga experiencia en el país. Nuevamente el DT nacional estaría en planes de un grande de la Liga BetPlay.

Según medios locales, Leonel Álvarez es uno de los nombres que tiene en carpeta Junior de Barranquilla. El vigente bicampeón ha tenido un arranque de semestre adverso y la posibilidad de la salida de Alfredo Arias empieza a sobrevolar.

Desde Junior manifiestan respaldo con Alfredo Arias, DT que les dio un bicampeonato local, sin embargo la directiva tampoco es ajena a la temprana eliminación en Copa Colombia y las dos derrotas locales.

Junior para este semestre sumó a su plantel al delantero Francisco Fydriszewski y al defensor central Pablo Ortíz, mientras que tuvo de salidas a Monzón, Bacca y Jhomier Guerrero.

El último club de Leonel Álvarez en el país fue Atlético Bucaramanga, en medio de su salida hasta acá ha sonado para el DIM, Millonarios, la Selección Colombia, clubes de Ecuador entre otros.

El sueldo de Leonel Álvarez en Bucaramanga

Álvarez estaría ganando un salario entre 150-160 millones de pesos colombianos, que serían más de 40 mil dólares por mes. Al ser esta una cifra que se debe multiplicar por 3 para sacarlo del cargo, es normal que la directiva se esté organizando para pagarlo.

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Leonel Álvarez – Bucaramanga. Foto: Getty.

En resumen