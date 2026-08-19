¡Última hora! La DIMAYOR tomó esta decisión y así se jugarán los torneos en Colombia en este 2026

Así se jugarán la Liga BetPlay y la Copa Colombia para finales de la temporada 2026.

Por las últimas suspensiones y por el terremoto de 7,4 que golpeó al país, ahora la DIMAYOR ha tomado la decisión de hacer ciertos cambios puntuales para el final de los torneos en este 2026. Se confirmaron como terminarán la Liga BetPlay y también la Copa Colombia.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, la Liga BetPlay sufrirá un alargamiento de campeonato hasta el mes de diciembre y no regresarán los play-off para este torneo. Según el comunicador, solo 3 clubes votaron a favor de tener el sistema de play-off y 17 en contra.

Por otro lado, también se reformó la Copa Colombia. En este torneo, se jugará a un solo partido en octavos de final y en cuartos de final. Mientras que, la semifinales y la final sí se jugarán con el formato de ida y vuelta. Para las llaves ya definidas se sortearía en los próximos días la localía.

Estos cambios extraordinarios se producen por cómo el campeonato se vio afectado por el terremoto y las condiciones que atraviesa el país. Por lo cual, ahora se busca un nuevo campeón en Colombia, que se una a Junior que fue el monarca en el primer semestre.

Los cambios de la DIMAYOR en el fútbol colombiano. (Foto: Captura de pantalla)

Los equipos también votaron a favor de este sistema por lo apretado del calendario y por cómo se viene estructurando el fútbol colombiano en los últimos años. No ha trascendido que equipos estuvieron en contra de esta decisión y querían los play-off.

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La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Se han jugado apenas 4 fechas del Clausura y de momento, América de Cali es el puntero del campeonato con 12 puntos y es seguido de cerca por el DIM que ahora con Juan Fernando Quintero van por el campeonato. Así está la tabla de posiciones:

Encuesta¿Te gustan estos cambios en el fútbol colombiano? ¿Te gustan estos cambios en el fútbol colombiano? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

DIMAYOR extenderá el campeonato de la Liga BetPlay hasta el mes de diciembre.

extenderá el campeonato de la Liga BetPlay hasta el mes de diciembre. 17 clubes votaron en contra de implementar el sistema de play-off en el torneo.

votaron en contra de implementar el sistema de play-off en el torneo. Octavos y cuartos de final de la Copa Colombia se jugarán a partido único.